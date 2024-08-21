Olayın Perde Arkasını Kendi Cephesinden Detaylıca Anlatan Nilüfer’in Açıklaması Bir Dünya Soru İşareti Bıraktı
Olayın Perde Arkasını Kendi Cephesinden Detaylıca Anlatan Nilüfer’in Açıklaması Bir Dünya Soru İşareti Bıraktı
Nilüfer ve evlatlık aldığı kızı Ayşe Nazlı, geçtiğimiz gün evinde düşüp beyin kanaması geçirdikten sonra entübe edilen Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz'ı kaçırmakla suçlanıyor. Her geçen saat olayın daha da karışmasıyla beraber sessizliğini bozan ünlü şarkıcının açıklamaları kafalarda soru işaretleri bırakırken bir yandan da tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gece saatlerinde evinde düşüp beyin kanaması geçiren Reha Muhtar'ın acilen hastaneye kaldırılarak entübe edildiği haberi gündemdeyken ailede yaşanan karışıklık tüm dikkatleri üzerine çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir balık restoranında Deniz Uğur'la olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Poyraz'ın yanında çok fazla alkol alıp araba kullandığı iddiasını Uğur'un avukatı Feyza Altun duyurmuştu.
Arabaya binmeden ayakta duramayacak hale geldiğini gören şahitlerin beyanlarını da ileten Altun, Deniz Uğur'la Muhtar'ın müşterek çocuğu Poyraz'ın diğer eski eşi şarkıcı Nilüfer ve evlat edindikleri kızları Ayşe Nazlı tarafından kaçırılıp alıkonulduğunu iddia edince ortalık karıştı.
Olayın ardından "Çocuğumu arıyorum sabahtan beri Ayşe Nazlı ve Nilüfer almış çocuğu götürmüş, göstermiyorlar bana. Haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım ben bir anne olarak niye bunları yaşıyorum arkadaşlar?" diyerek açıklama yapan Deniz Uğur'un sözleri gündem oldu.
Geçtiğimiz saatlerde de Ekolhaber.com.tr'den Ceyda Bıyıklıoğlu'na özel açıklamalarda bulunan Feyza Altun çok sert ifadeler kullanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayın patladığı günden beri sessizliğini koruyan Nilüfer sonunda bir paylaşım yaptı. O gece yaşananları ayrıntılarıyla kendi cephesinden açıklayan ünlü şarkıcı, Deniz Uğur’un iddialarına net bir dille yalanladı.
"Merhaba sevgili takipçilerim... Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır." diyerek söze giren Nilüfer kendisinin günlerdir Bodrum'da olduğunun altını çizdi.
"Ayşe Nazlı da ablası olarak onun dileğini yerine getirmiştir. Bu iftirayı edenler hakkında bir şey söylemek istemiyorum ve mahkemeye vermek istemiyorum. Çünkü ben bu kötülüklerle uğraşamam. Onlara tek tavsiyem, iyi insan olmaya çalışsınlar. Lütfen iyi insan olmaya çalışın."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın