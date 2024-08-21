Olayın Perde Arkasını Kendi Cephesinden Detaylıca Anlatan Nilüfer’in Açıklaması Bir Dünya Soru İşareti Bıraktı

Nilüfer ve evlatlık aldığı kızı Ayşe Nazlı, geçtiğimiz gün evinde düşüp beyin kanaması geçirdikten sonra entübe edilen Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz'ı kaçırmakla suçlanıyor. Her geçen saat olayın daha da karışmasıyla beraber sessizliğini bozan ünlü şarkıcının açıklamaları kafalarda soru işaretleri bırakırken bir yandan da tartışma yarattı.