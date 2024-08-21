Nilüfer ve Kızını Şikayet Etmişti: Oğlunun Kaçırıldığı Söylenen Deniz Uğur'un Avukatı Feyza Altun'dan Açıklama

Oyuncu Deniz Uğur, oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı tarafından kaçırıldığını öne sürerek savcılığa şikayette bulundu. Nilüfer, Poyraz'ın anneye gitmek istemediğini belirtip iddiaları yalanlamasından sonra yeni bir gelişme yaşandı. Ekol Haber'den Ceyda Bıyıklıoğlu'nun özel haberine göre; Avukat Feyza Altun konuya dair sert bir açıklama geldi!