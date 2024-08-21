Nilüfer ve Kızını Şikayet Etmişti: Oğlunun Kaçırıldığı Söylenen Deniz Uğur'un Avukatı Feyza Altun'dan Açıklama
Nilüfer ve Kızını Şikayet Etmişti: Oğlunun Kaçırıldığı Söylenen Deniz Uğur'un Avukatı Feyza Altun'dan Açıklama
Kaynak: https://www.ekolhaber.com.tr/feyza-al...
Oyuncu Deniz Uğur, oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı tarafından kaçırıldığını öne sürerek savcılığa şikayette bulundu. Nilüfer, Poyraz'ın anneye gitmek istemediğini belirtip iddiaları yalanlamasından sonra yeni bir gelişme yaşandı. Ekol Haber'den Ceyda Bıyıklıoğlu'nun özel haberine göre; Avukat Feyza Altun konuya dair sert bir açıklama geldi!
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Geçtiğimiz gün gazeteci Reha Muhtar'ın gece saatlerinde evinde düşüp beyin kanaması geçirdiği haberini almıştık. Acil olarak hastaneye kaldırılarak entübe edilden Muhtar'ın ailesi fena karıştı.
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Reha Muhtar'ın kaza geçirmesinden birkaç saat sonra olaylı şekilde boşandığı eski eşi Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun bomba gibi açıklamalarda bulundu. Ünlü gazetecinin fazla alkollü olduğu için vuku bulan olayda 15 yaşındaki oğlunun da orada olduğunu ifade etmişti.
Oğlunun ünlü şarkıcı ve kızı tarafından kaçırıldığını iddia eden Deniz Uğur, olayın patlamasından sonra sosyal medya hesabından bir video paylaşıp ateş püskürdü.
Uğur "Arkadaşlar şu anda inanılmaz bir şey yaşıyorum. Sabah telefon geliyor, Reha Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı diye. Çocuğuma ulaşamıyorum, nerede olduğunu bilmiyorum. Hiçbir telefondan kimseye ulaşamıyorum. Hastanede bana deniyor ki Ayşe Nazlı Yumlu, yani Nilüfer'in kızı Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar" ifadelerini kullandı.
Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun'sa çocuğun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.
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Ekolhaber.com.tr'den Ceyda Bıyıklıoğlu'na özel açıklamalarda bulunan Feyza, "Deniz Hanım bugün bir basın açıklaması yapacak ve merak edilen her şeyi açıklayacak. Biz gerekli suç duyurusunu yaptı. Bugün mahkemeden çıkacak karar bekliyoruz. Hatta savcılık, Nilüfer, kızı ve Deniz Uğur'un oğlu Poyraz ifadeye çağırdı ama ortada yoklar" ifadeleriyle öne çıktı.
Ünlü avukat "Ayşe Nazlı'nın kardeşini kaçırmak gibi bir düşüncesi ve girişimi söz konusu dahi olamaz. İddialar asılsız ve yersizdir. Çocuk annesine gitmek istemediğini zaten defalarca belirtmiştir. Poyraz'ın velayeti de babasındadır. Bu noktada tek dileğimiz Reha Muhtar'ın sağlığına kavuşmasıdır." şekilde açıklama yapan Nilüfer'in bu sözlerine yönelik tepkisini de belli etti.
"Öyle bir şey yok. Hukuki bir şey değil bu. 18 yaşının altındaki bir çocuğun gideceğim ya da gitmeyeceğim söyleminin bir önemi yoktur. Çocuk anneye verilir, annesini istemiyorsa babaya verilir orada da kalmak istemiyorsa devlet yurduna verilir. Öyle kedi yavrusu gibi çocukları kimse alıp götüremez. Şu memleketin 18 yaşın altındaki çocuklarla ilgili kuralları öğrenmesi lazım."
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