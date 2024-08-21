Seren Serengil, Amsterdam'daki Törende Tek Türk Oyuncu Olan Melis Sezen'in İngilizce Telaffuzuna Taktı!
Seren Serengil, Amsterdam'daki Törende Tek Türk Oyuncu Olan Melis Sezen'in İngilizce Telaffuzuna Taktı!
Seren Serengil, Amsterdam Septimius Ödülleri'nin tek Türk oyuncu adayı olan Melis Sezen'in İngilizce telaffuzuna laf söyleyince eleştirilerin odağı oldu.
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Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Derin" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
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Diziyi izlemeyenler bile kendisini 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde ilk ödülü olan 'Parlayan Yıldızlar'ı alıp "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" konuşmasıyla hafızalarımıza kazınmıştı.
Kendine has tarzı, bitmeyen enerjisiyle sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve dans şovlarıyla sürekli gündemimizde yer alan güzel oyuncu hem ülkemizdeki hem de pek çok farklı ülkedeki ödül törenlerinin gözde isimleri arasında yer alıyor artık.
Ünlü oyuncu, her yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Septimius Ödül Töreni'ne de damgasını vurdu.
Amsterdam Tuschinski Theater'da düzenlenen törende Gülcemal dizisinde canlandırdığı "Deva" rolüyle Türkiye'yi temsil etmek için hazır bulunan Sezen gecedeki tek Türk oyuncu oldu.
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Kırmızılar içerisindeki elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken popüler oyuncunun gündem olmasındaki bir diğer nedense İngilizce telaffuzu oldu.
Dış basından büyük ilgi görüp gece boyu bol bol röportaj veren güzel oyuncunun o anlarından birini de buraya bırakalım...
Melis Sezen'in İngilizce konuştuğu paylaşımlardan birine denk gelen Seren Serengil'se eleştirmeden geçemedi tabii.
Sezen'in İngilizce telaffuzunu beğenmeyen Serengil'in "Koç Üniversitesi'nin İngilizcesi bu olamaz..." diyerek ünlü oyuncuyu eleştirdi.
Seren Serengil'in bu eleştirisi sosyal medya kullanıcıları tarafından fena topa tutuldu.
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