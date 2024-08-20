Selin Ciğerci Evlat mı Edindi? Bakanlıktan Jet Hızıyla Yeni Açıklama Geldi!
Selin Ciğerci Evlat mı Edindi? Bakanlıktan Jet Hızıyla Yeni Açıklama Geldi!
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiaları gündeme bomba gibi düşünce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
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Geçirdiği cinsiyet geçiş ameliyatının ardından sosyal medyada epey konuşulan Selin Ciğerci geniş bir kitle tarafından takip edilen bir fenomen haline geldi.
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Eski futbolcu Gökhan Çıra'yla 2019 yılında dünyaevine giren Ciğerci'nin evliliği 2021'de sona ermişti. 16 Mayıs 2022'de ikinci kez nikah masasına oturan çiftin inişli çıkışlı ilişkileri gündemden düşmez olmuştu.
Çıra'yla birlikte olduğu dönemde taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olan Selin Ciğerci'nin kızlarına Saadet Selenay ismini verdiği de öğrenilmişti.
Ciğerci kızıyla beraber olduğu bir fotoğrafını paylaşarak "Ne yazsam buraya az ama şunu söyleyeyim sevgili hanımlar gerçekten bu dünyada en çok anne olmayı sevdim, bana her şeyden çok en çok anne olmak yakıştı. Bana her gün bir şey öğreten güzel kızım" notunu düşmüştü.
Gökhan Çıra'nın da sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozsa sosyal medyada büyük tartışmalara neden olunca "evlatlık" konusu yeniden gündem oldu.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşananların ardından açıklamada bulundu. Sosyal medyada dolaşan "Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiasına değinen kaynaklar "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır." ifadesi kullanıldı.
Yine yapılan açıklamada, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiası" ile başlatılan soruşturmanın da devam ettiğinin altı çizildi.
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