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Filtreyi Abartan Türkücü Ceylan Uçakta Karşılaştığı Nejat İşler'i Bambaşka Birine Çevirdi!

Filtreyi Abartan Türkücü Ceylan Uçakta Karşılaştığı Nejat İşler'i Bambaşka Birine Çevirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.08.2024 - 15:42

Türkücü Ceylan uçakta karşılaştığı Nejat İşler'le bir selfie çekip takipçileriyle paylaştı. Ancak abartılı filtre yüzünden Nejat İşler'i kimse tanıyamadı.

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Bir dönemin popüler şarkıcıları arasında yer alan Ceylan sadece şarkıları ve türküleriyle değil geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı estetikleriyle epey gündem olmuştu.

Bir dönemin popüler şarkıcıları arasında yer alan Ceylan sadece şarkıları ve türküleriyle değil geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı estetikleriyle epey gündem olmuştu.

Ünlü türkücü son haftalarda, yaz başında satın aldığı teknesinden yaptığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyordu biliyorsunuz.

Ünlü türkücü son haftalarda, yaz başında satın aldığı teknesinden yaptığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyordu biliyorsunuz.

Tüm bir sezonu teknesinin üzerinde geçirip poz vermelere doyamayan Ceylan sonunda İstanbul'a dönme kararı aldı.

Tüm bir sezonu teknesinin üzerinde geçirip poz vermelere doyamayan Ceylan sonunda İstanbul'a dönme kararı aldı.

İstanbul'a dönüş yapmak için bindiği uçakta oyuncu Nejat İşler'le karşılaştığını Instagram hesabından duyuran Ceylan'ın karesi sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'a dönüş yapmak için bindiği uçakta oyuncu Nejat İşler'le karşılaştığını Instagram hesabından duyuran Ceylan'ın karesi sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncuyla çektiği selfie'yi, "Uçaktan inene kadar şarkılar söyledik." notuyla paylaşan Ceylan'ın abartılı filtresinden nasibini alan Nejat İşler'i görenler tanıyamadı.

Ünlü oyuncuyla çektiği selfie'yi, "Uçaktan inene kadar şarkılar söyledik." notuyla paylaşan Ceylan'ın abartılı filtresinden nasibini alan Nejat İşler'i görenler tanıyamadı.
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Hadi gelin kullanıcılardan gelen yorumlara da bi' bakalım:

Hadi gelin kullanıcılardan gelen yorumlara da bi' bakalım:
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