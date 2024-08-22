Oldu mu Şimdi? Çat Diye Sarışınlıktan Esmerliğe Terfi Eden Petek Dinçöz'ün Son Hali Dilan Polat'a Benzetildi!
Oldu mu Şimdi? Çat Diye Sarışınlıktan Esmerliğe Terfi Eden Petek Dinçöz'ün Son Hali Dilan Polat'a Benzetildi!
Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, geçtiğimiz gün sarı saçtan siyah saça terfi ettiği bir pozunu paylaştı. Dinçöz'ün yüzündeki estetikler sonucu kavuştuğu yeni görünüm de saçları da akıllara yalnızca tek bir ismi getirdi: Dilan Polat!
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Foolish Casanova, Hasta Ettin ve Kısmetsizim gibi şarkıları ile bir dönemin en popüler isimlerinden olan Petek Dinçöz'ü tanımayan yoktur.
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2022 yılında Serkan Kadaloğlu ile 8 yıllık evliliğini bitiren Dinçöz, boşandıktan birkaç ay sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar'a gönlünü yeniden kaptırıp beklemenin anlamsız olduğuna karar vermiş, hemencecik ikinci düğününü de yapmıştı.
Hayatımıza duru güzelliğiyle giren şarkıcı, zaman içerisinde çok değişti. Herkesin birbirine benzemesine sebep olan estetik müdahalelerin tümünü yaptıran Petek Dinçöz, bir süredir kendisine hiç benzemeyen haliyle gündemdeydi.
Geçtiğimiz gün ise radikal bir imaj değişikliği geldi kendisinden. Aslında çok yakışan sarışınlıktan esmerliğe terfi eden Dinçöz, son haliyle Dilan Polat'ın ta kendisine benzetildi.
Şöyle bir incelemeniz için bırakalım... Sonra da pozlarının altına gelen yüzlerce "Dilan Polat" yorumu arasından seçtiklerimizle sizi baş başa bırakalım!
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