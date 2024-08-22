Oldu mu Şimdi? Çat Diye Sarışınlıktan Esmerliğe Terfi Eden Petek Dinçöz'ün Son Hali Dilan Polat'a Benzetildi!

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, geçtiğimiz gün sarı saçtan siyah saça terfi ettiği bir pozunu paylaştı. Dinçöz'ün yüzündeki estetikler sonucu kavuştuğu yeni görünüm de saçları da akıllara yalnızca tek bir ismi getirdi: Dilan Polat!