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Instagram'la Ayrı Düşebiliriz, Elay'la Asla: Aslı Enver'in Tatlı Kızının Teyzesine Cilvesi Kalbinizi Eritecek!

Instagram'la Ayrı Düşebiliriz, Elay'la Asla: Aslı Enver'in Tatlı Kızının Teyzesine Cilvesi Kalbinizi Eritecek!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 01:23

Aslı Enver'in dünya güzeli kızı Elay kalp çalmaya devam ediyor! Her pozu ve kombini olay olan Elay'ın bu sefer de teyzesi Anıl Enver'e cilveler saçtığı anlar hayran bıraktı!❤️🧿

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Duru güzelliği, samimiyeti ve nahif oyunculuğuyla gönlümüzü fetheden Aslı Enver, son zamanlarda 2022 yılında sürpriz bir şekilde evlendiği Berkin Gökbudak'la kurduğu çekirdek aileyle gündemden düşmüyor!

Duru güzelliği, samimiyeti ve nahif oyunculuğuyla gönlümüzü fetheden Aslı Enver, son zamanlarda 2022 yılında sürpriz bir şekilde evlendiği Berkin Gökbudak'la kurduğu çekirdek aileyle gündemden düşmüyor!

Çekirdek aile derken, bu güzel ailenin en çok da en küçük bireyini, dünya güzeli kızları Elay'ı konuşuyoruz aylardır!

Çekirdek aile derken, bu güzel ailenin en çok da en küçük bireyini, dünya güzeli kızları Elay'ı konuşuyoruz aylardır!

4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alan güzel oyuncu, bebeğini 6. ayında bizlerle tanıştırmaya karar verdiğinde hepimiz erimiştik hatırlarsanız.

4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alan güzel oyuncu, bebeğini 6. ayında bizlerle tanıştırmaya karar verdiğinde hepimiz erimiştik hatırlarsanız.

O zamandan bu yana her haline, her hareketine ve kombinine ayrı ayrı düştüğümüz Elay, kalbimizi büyük fethetti! Birkaç karesini daha görebilmek için sabırsızlıkla bekler olduk, sağ olsun Aslı Enver de bu güzelliği esirgemedi bizden!

O zamandan bu yana her haline, her hareketine ve kombinine ayrı ayrı düştüğümüz Elay, kalbimizi büyük fethetti! Birkaç karesini daha görebilmek için sabırsızlıkla bekler olduk, sağ olsun Aslı Enver de bu güzelliği esirgemedi bizden!

Instagram'a erişim engeli geldi geleli ortalık pek bir sessizleşti biliyorsunuz. Biz yine de bugünlük Elay dozumuzu almıştık, daha doğrusu aldık sanıyorduk!

Instagram'a erişim engeli geldi geleli ortalık pek bir sessizleşti biliyorsunuz. Biz yine de bugünlük Elay dozumuzu almıştık, daha doğrusu aldık sanıyorduk!
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Geçtiğimiz saatlerde, Elay'ın bu sefer de Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl Enver'le cilveleştiği anlar gündeme oturdu! Çıkardığı seslere mi, mimiklerine mi, biblo haline mi hayran kalalım bilemedik! 🧿

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