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Özgür Özel'in Instagram Yasağına Gereken Tepkiyi Vermediğini Düşünen Şahan Gökbakar'dan Manidar Sözler!

Özgür Özel'in Instagram Yasağına Gereken Tepkiyi Vermediğini Düşünen Şahan Gökbakar'dan Manidar Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 20:36

Instagram'a erişim engeli geldiğinden beri tepkisini net bir şekilde ortaya koyan Şahan Gökbakar, bu sefer de odağına Özgür Özel'i alarak sert bir eleştiride bulundu.

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Instagram'a erişim engeli getirilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı biliyorsunuz! O kadar ki platform üzerinde yapıp yürüttükleri işlerle para kazanan onca insanın bir günde işsiz kalması bir yana düşünce ve fikir özgürlüğünün bir anda elden bu kadar kolay alınması yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında da konuşulan bir konu haline geldi.

Instagram'a erişim engeli getirilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı biliyorsunuz! O kadar ki platform üzerinde yapıp yürüttükleri işlerle para kazanan onca insanın bir günde işsiz kalması bir yana düşünce ve fikir özgürlüğünün bir anda elden bu kadar kolay alınması yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında da konuşulan bir konu haline geldi.

Yasak kararına birçok ünlü isimden tepki geldi. O isimlerden biri de gündemdeki hiçbir konudan geri kalmayan Şahan Gökbakar'dı.

Yasak kararına birçok ünlü isimden tepki geldi. O isimlerden biri de gündemdeki hiçbir konudan geri kalmayan Şahan Gökbakar'dı.

Peş peşe paylaşımlarda bulunan ve yaşanan durumun vehametini dile getiren Şahan Gökbakar'ın tepkisinden bu yazımızda bahsetmiştik:

Hızını alamayan Şahan Gökbakar, Instagram yasağına tepkisini bu sefer de direkt olarak Özgür Özel'e seslendiği sert çıkışla gösterdi.

Hızını alamayan Şahan Gökbakar, Instagram yasağına tepkisini bu sefer de direkt olarak Özgür Özel'e seslendiği sert çıkışla gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Instagram'ın kapatılmasına gerekli tepkiyi vermediğini düşünen Gökbakar, "ana muhalefet olduğunuz Türkiye'de iktidar keyfi bir şekilde Instagram'ı kapatıyor ama siz ayaküstü bir iki kelam edip hayatınıza devam ediyorsunuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Instagram'ın kapatılmasına gerekli tepkiyi vermediğini düşünen Gökbakar, "ana muhalefet olduğunuz Türkiye'de iktidar keyfi bir şekilde Instagram'ı kapatıyor ama siz ayaküstü bir iki kelam edip hayatınıza devam ediyorsunuz" dedi.

"Bu mu hayal ettiğiniz normalleşen Türkiye? Adınız Özgür halbuki" diye de ekledi...

"Bu mu hayal ettiğiniz normalleşen Türkiye? Adınız Özgür halbuki" diye de ekledi...
twitter.com

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