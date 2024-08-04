OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın, Instagram'a Gelen Erişim Engeline Maziyi Hatırlatarak Tepki Gösterdi!
OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın, Instagram'a Gelen Erişim Engeline Maziyi Hatırlatarak Tepki Gösterdi!
Instagram'a getirilen erişim engeline bir yorum da OnlyFans fenomeni Merve Taşkın'dan geldi. 'Daha neler olacak izleyip göreceğiz' diyen Taşkın, zamanında OnlyFans'in kapatılmasına sevinenleri hatırlatarak tepki gösterdi.
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Instagram'a bir gecede getirilen erişim engeli, ülkeyi ayağa kaldırdı. Yalnızca geçimini platform üzerinden sağlayan milyonlarca insan olduğu gerçeği değil, düşünce ve fikir özgürlüğünün elimizden bir anda alınması büyük tepkiye yol açtı.
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Birçok ünlü ismin tepkisini dile getirdiği duruma bir yorum da her açıklaması olay olan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın'dan geldi.
OnlyFans kapatıldığı zaman sevinenleri vurgulayarak herkese maziyi hatırlatan ve olan bitenin farkında olmadıklarını söyleyerek çıkışan Merve Taşkın, "daha neler olacak izleyip görelim" dedi.
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