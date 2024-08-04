"Yönetimimize Sonsuz Teşekkür": Şarkıcı Cem Belevi, Instagram'ın Kapatılmasını Fena Tiye Aldı!
"Yönetimimize Sonsuz Teşekkür": Şarkıcı Cem Belevi, Instagram'ın Kapatılmasını Fena Tiye Aldı!
Ülkemizde yaklaşık 58 milyon kullanıcısı bulunan Instagram' erişim engeli getirilmesi herkesi ayağa kaldırdı biliyorsunuz... Hemen hemen tüm ünlü isimlerin, birçok gerekçeyi bir araya getirerek tepki gösterdiği kapatılma kararına şarkıcı Cem Belevi'den tepki geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram'a erişim engeli getirilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı biliyorsunuz! O kadar ki platform üzerinde yapıp yürüttükleri işlerle para kazanan onca insanın bir günde işsiz kalması bir yana düşünce ve fikir özgürlüğünün bir anda elden bu kadar kolay alınması yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında da konuşulan bir konu haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz dakikalarda Instagram'ın çat diye kapatılmasına bir yorum da özellikle İrem Derici'yle aşk yaşadığı dönemde adından sık sık söz ettiren şarkıcı Cem Belevi'den geldi.
İroni yaparak yönetime teşekkürlerini sunan Belevi, Instagram kararını fena tiye aldı, yönetime teşekkür etti.
X de kapatılsın önerisinde bulunan Cem Belevi, konuyu "cehalet mutluluktur" diyerek kapattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın