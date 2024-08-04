"Yönetimimize Sonsuz Teşekkür": Şarkıcı Cem Belevi, Instagram'ın Kapatılmasını Fena Tiye Aldı!

Ülkemizde yaklaşık 58 milyon kullanıcısı bulunan Instagram' erişim engeli getirilmesi herkesi ayağa kaldırdı biliyorsunuz... Hemen hemen tüm ünlü isimlerin, birçok gerekçeyi bir araya getirerek tepki gösterdiği kapatılma kararına şarkıcı Cem Belevi'den tepki geldi.