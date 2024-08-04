İnci Taneleri'nin 'Arcan'ı Bora Cengiz Instagram'ın Kapatılmasıyla Dizi Yapımcılarına Büyük Taş Attı!
İnci Taneleri'nin 'Arcan'ı Bora Cengiz Instagram'ın Kapatılmasıyla Dizi Yapımcılarına Büyük Taş Attı!
Son olarak İnci Taneleri dizisinde 'Arcan' karakterine hayat vermeye başlayan Bora Cengiz, Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası büyük taşı yapımcılara atınca takipçilerinden destek topladı.
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Biliyorsunuz, en popüler sosyal medya platformlarıdan Instagram'a 2 Ağustos Cuma gününden bu yana Türkiye üzerinden giriş yapılamıyor.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yapılan açıklamanın ardından Instagram’a erişim engeli getirilmesi tepkilerin odağı oldu, olmaya da devam ediyor.
Milyonlarca kullanıcı gibi ünlülerin de ses yükseltip tepki gösterdiği anlarda Kavak Yelleri, Sana Bir Sır Vereceğim, Çilek Kokusu gibi dizilerle hayatımıza giren oyuncu ve şarkıcı Bora Cengiz'in paylaşımı da dikkat çekti.
Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu ve Ömer'in kadrolarında yer alan şimdiyse İnci Taneleri dizisinde "Arcan" karakterine hayat veren Cengiz'in hedefinde dizi yapımcıları vardı.
Instagram'a getirilen erişim engeli üzerinden yapımcılara büyük bir taş atan Bora Cengiz X (Twitter) hesabı üzerinden "Instagram kapanmış, dizilere nasıl oyuncu seçecekler şimdi?" ifadelerini paylaştı.
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