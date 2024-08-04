Küf Kokulu Ev Davası Büyüdü: Hazal Kaya ile Mahkemelik Olduğu Ev Sahibi Arasında Tazminat Gerilimi!

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Hazal Kaya, küf kokusu yüzünden evini kiralamaktan vazgeçtiği Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç ile davalık hale gelmişti. İkilinin karşılıklı olarak manevi tazminat davalarını reddedilmesinden sonra dosya üst mahkemeye taşındı.

Kaynak: Sabah