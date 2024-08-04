Küf Kokulu Ev Davası Büyüdü: Hazal Kaya ile Mahkemelik Olduğu Ev Sahibi Arasında Tazminat Gerilimi!
Küf Kokulu Ev Davası Büyüdü: Hazal Kaya ile Mahkemelik Olduğu Ev Sahibi Arasında Tazminat Gerilimi!
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Hazal Kaya, küf kokusu yüzünden evini kiralamaktan vazgeçtiği Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç ile davalık hale gelmişti. İkilinin karşılıklı olarak manevi tazminat davalarını reddedilmesinden sonra dosya üst mahkemeye taşındı.
Kaynak: Sabah
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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran, şimdilerde ise dünya güzeli ailesiyle gözlerden kalpler çıkaran Hazal Kaya bu sefer başka bir gündemle manşetlerdeki yerini aldı.
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Hazal Kaya'nın kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la nişanlı olduğu zamanlarda annesi Ayşegül Kaya'yı da yanına alarak Göktürk Ormanı içinde Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç'e ait olan bir ev kiraladığı haberini daha önce de paylaşmıştık.
Ancak iddialara göre, kiralanan evde oldukça bir ağır küf kokusun olduğunu fark eden Kaya bu durumu Genç'e bildirmiş ancak ev sahibi buna ılımlı yaklaşmadığı gibi bir de sözleşmeyi feshetmişti.
Evi kiralardan peşin olarak ödediği parayı tahsil edemeyen Hazal Kaya'nın 230 bin liralık icra takibi başlatarak ev sahibinin mal varlığına da haciz koydurduğu öne sürülmüştü.
Karşılıklı olarak İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 200 bin liralık manevi tazminat davası açan Hazal Kaya ve Başaran Ruhet Genç mahkemeye dilekçelerini de sunmuştu. Ev sahibi, dilekçesinde hem maddi hem de şekilde manevi zarara uğradığını belirtirken banka hesabını da kullanamadığı için maaşını çekemediğini belirtti.
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, mahkemeye sunduğu dilekçede, evin kiraya verilmesi sonucunda manevi anlamda büyük bir yıpranma yaşadığını belirtti. Annesinin yakın zamanda kanser tedavisi gördüğünü ve astım hastalığı nedeniyle bu konutun yaşam koşullarının kendisi için uygun olmadığını ifade etti. Evin yıllık kira bedelini zamanında ödediğini, fakat durumu ev sahibine ilettiğinde olumlu bir yanıt alamadığını, bu yüzden hukuki yolları tercih etmek zorunda kaldığını dile getirdi.
Mahkeme, Hazal Kaya'nın kira sözleşmesinin haklı sebeplerle sonlandırılması nedeniyle manevi zarar gördüğü iddiasını ele aldı. Ancak, kira anlaşması bağlamında herhangi bir anlaşmazlık olmadığı ve kişilik haklarına yönelik bir saldırı durumunun bulunmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle, manevi tazminat talebinin gerekli şartları karşılamadığına hükmetti ve bu sebeple davanın reddine karar verdi.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından dosyayı üst dosyayı üst mahkemeye taşıyan taraflara beklenen haber verilmedi. İstanbul İstinaf Mahkemesi, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği manevi tazminat red kararını onadı.
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