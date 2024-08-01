Nasıl Kilo Verdi? Çok Güzel Hareketler Bunlar Oyuncusu Ayça Erturan'ın Son Halini Görenler Tanıyamadı
Nasıl Kilo Verdi? Çok Güzel Hareketler Bunlar Oyuncusu Ayça Erturan'ın Son Halini Görenler Tanıyamadı
Çok Güzel Hareketler Bunlar programı sayesinde kısa sürede tanınırlık elde eden Ayça Erturan bir dönem ro aldığı yapımlarla konuşulurken şimdilerde verdiği kilolarla gündemde. Tam 20 kilo verip bambaşka birine dönüşen Ayça Erturan'ın son hali de takipçilerinden takdir topladı.
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Yılmaz Erdoğan'ın yönetiminde 2008 tarihinde Kanal D'de yayın hayatına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla beraber hayatımıza pek çok ünlü isim dahil oldu.
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Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin, Oğuzhan Koç, Pelin Öztekin başta olmak üzere birçok ismin yıldızını parlatan yapımda öne çıkanlardan biri de Ayça Erturan olmuştu.
Yapımın en sevilen kadın komedi oyuncuları arasına giren Erturan, doğal halleriyle de kısa sürede geniş bir kitlenin sempatisini kazanmıştı.
Programın bitmesinden sonra da magazin gündeminde kalmaya devam eden ünlü oyuncu, usta isim Levent Kırca'nın yönetmen oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturmuştu.
Mutlu evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran Erturan müjdeyi hesabından "Dün akşam böyle bir şey geldi ve ben 'Anne' oldum. Merhaba Dünya; tanıştırayım: Nova" notuyla duyurmuştu.
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Kadın, Akıncı ve Maviye Sürgün gibi birçok dizide boy gösteren sempatik oyuncu şimdilerdeyse değişimiyle gündem olmuş durumda.
Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kameralara yakalanan Ayça Erturan'ın tam 20 kilo vererek bambaşka birine dönüşmesi herkesi şaşkına çevirdi.
"Yemedim içmedim. Restoranların önünden geçerken kafamı çeviriyorum, kokular geliyor, burnumu tıkıyorum. Böyle önlemler aldım. Eski fotoğraflarıma bakınca ‘Kim o kız?’ diyorum" açıklamasında bulunan Erturan sırrını da açıkladı.
Kilo vermesinin aralıklı oruç tutmak olduğunu söyleyen Erturan sözlerini "Doğumdan sonra yenilenmem gerekiyordu, sanırım şu an 20 kilo verdim” diyerek tamamladı.
Ünlü oyuncunun son hallerini bu fotoğraflardan da görebilirsiniz 👇
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