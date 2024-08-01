Nasıl Kilo Verdi? Çok Güzel Hareketler Bunlar Oyuncusu Ayça Erturan'ın Son Halini Görenler Tanıyamadı

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı sayesinde kısa sürede tanınırlık elde eden Ayça Erturan bir dönem ro aldığı yapımlarla konuşulurken şimdilerde verdiği kilolarla gündemde. Tam 20 kilo verip bambaşka birine dönüşen Ayça Erturan'ın son hali de takipçilerinden takdir topladı.