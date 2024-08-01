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Kaynanası Arzu Sabancı'dan Veto Yemişti: Gelin Nazlı Sabancı Bu Sefer Kombiniyle Topa Tutuldu!

Kaynanası Arzu Sabancı'dan Veto Yemişti: Gelin Nazlı Sabancı Bu Sefer Kombiniyle Topa Tutuldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
01.08.2024 - 15:04

Geçtiğimiz günlerde kayınvalidesi Arzu Sabancı'yı şakalamak istersen veto yediği konuşulan Nazlı Sabancı yine kombin yüzünden eleştirildi. Sosyetik güzelin özensiz bulunan terlikleri ve saçlarını görenler Arzu Sabancı'yı yardıma çağırdı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın gündemden düşmeyen aşkından önce Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın evliliğini konuşuyorduk sürekli.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın gündemden düşmeyen aşkından önce Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın evliliğini konuşuyorduk sürekli.

Her ne kadar bir miktar arka planda kalmış gibi gözükseler de ne yapsalar gözlerine üzerine çekmeyi başaran Nazlı ve Hacı Sabancı Sabancı 2021'in Ekim ayında Çırağan Sarayı'nda yapılan görkemli bir törenle evlenmişlerdi.

Her ne kadar bir miktar arka planda kalmış gibi gözükseler de ne yapsalar gözlerine üzerine çekmeyi başaran Nazlı ve Hacı Sabancı Sabancı 2021'in Ekim ayında Çırağan Sarayı'nda yapılan görkemli bir törenle evlenmişlerdi.

Aileye girdikten sonra Arzu Sabancı'nın biricik gelini olan kayınvalidesiyle tatillerde, davetlerde boy gösteren Nazlı Sabancı camianın mercek altındaki ismine dönüştü.

Aileye girdikten sonra Arzu Sabancı'nın biricik gelini olan kayınvalidesiyle tatillerde, davetlerde boy gösteren Nazlı Sabancı camianın mercek altındaki ismine dönüştü.

Şu sıralar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen hatta beraber yurt dışında tatilinin keyfini çıkan ikili arasında ufak bir gerilim yaşandığı iddia edildi.

Şu sıralar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen hatta beraber yurt dışında tatilinin keyfini çıkan ikili arasında ufak bir gerilim yaşandığı iddia edildi.

"Habersiz" şakasıyla paylaştığı hikayeyi hızla kaldırıp yazısız olarak yeniden paylaşan gelinin kayınvalideden veto yediği öne sürüldü:

Arzu Sabancı'yla birlikte kamera karşısına geçtikleri her sefer de kombini yüzünden eleştirilen Nazlı Sabancı sık sık tepki çekiyor bu konudan dolayı.

Arzu Sabancı'yla birlikte kamera karşısına geçtikleri her sefer de kombini yüzünden eleştirilen Nazlı Sabancı sık sık tepki çekiyor bu konudan dolayı.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik...

Sosyal medyayı verimli kullanamadığı için de tık tık laf yiyen gelinin ayakları yüzünden gündem olduğu da çok oldu:

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Bu sefer de Cannes'da tatilini sürdürdüğü anları paylaşmak isteyen Nazlı Sabancı'nın siyah elbisesi beğenilirken, ayakkabıları ve saçları çok özensiz bulundu.

Bu sefer de Cannes'da tatilini sürdürdüğü anları paylaşmak isteyen Nazlı Sabancı'nın siyah elbisesi beğenilirken, ayakkabıları ve saçları çok özensiz bulundu.

Konu yine ayaklara da geldi elbette. Sosyal medya kullanıcılarının topa tuttuğu ünlü güzelin postuna gelen yorumları da beraber okuyalım mı?

Konu yine ayaklara da geldi elbette. Sosyal medya kullanıcılarının topa tuttuğu ünlü güzelin postuna gelen yorumları da beraber okuyalım mı?
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Siz Nazlı Sabancı'nın kombini hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...

Siz Nazlı Sabancı'nın kombini hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...

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asil gurbanova

bence güzel ama Arzu Sabancı daha zarif giyindiği için bu kız gölgesinde kalıyor