Gözü Hep Fazlasında: Yeni Aşka Kapılan Şeyma Subaşı'nın Daha Fit Görünmek İçin Filtre Yaptığı Ortaya Çıktı!
Gözü Hep Fazlasında: Yeni Aşka Kapılan Şeyma Subaşı'nın Daha Fit Görünmek İçin Filtre Yaptığı Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz günlerde çalkantılı aşk hayatını bir kez daha hareketlendirip 'yine aşık oldum' duyurusu yapan Şeyma Subaşı bu sefer daha fit görünmek için kullandığı filtre ortaya çıkınca yakayı ele verdi.
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"Var mısın Yok musun" yarışmasıyla ilk kez gördüğümüz, ardından Acun Ilıcalı'yla aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı hayatımıza girdiği günden sonra adeta bir fenomen oldu. Günden güne daha da popüler hale gelip adını geniş bir kitleye duyuran Subaşı ne yapsa yakından takip edilir oldu.
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Bir dönem Meedo'suyla yaşadığı evlenmeli-boşanmalı aşklarıyla dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı, önceden olduğu gibi şimdi de kızı Melisa'yla beraber hayatın tadını çıkarıp dünyayı karış karış gezmeye devam ediyor.
Attığı her adım ayrı bir olay olan fenomen geçtiğimiz günlerde bir kez daha özel hayatıyla öne çıkmıştı. "Çocuklar, bilin bakalım ne oldu? Ben yine aşık oldum" diyerek kimseyi şaşırtmayan Subaşı'nın İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Mert Ayaydın'la birlikte olduğu iddia edildi.
Tabii kendisini sürekli durulmayan aşklarıyla konuşmaya devam etsek bir yandan da sosyal medya paylaşımlarını da es geçmemek gerek. Fark ettiyseniz, Şeyma tatil, gezme tozma demeden nerede olursa olsun sporunu yapıp bunu takipçileriyle paylaşan biri.
Bir o kadar da sağlıklı beslenen Şeyma Subaşı'nın oldukça düzgün fiziği de bununla doğru orantılı tabii.
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Ancak gözünün hep daha yukarıda olduğunu bildiğimiz Şeyma Subaşı'nın daha da fit görünmek için filtre kullandığı ortaya çıktı. Kendisinin buzlu küvete girmeden önce bacaklarını indirirken karın kaslarının bir anda belirginleştiğini rahatlıkla görebilirsiniz.
Yağmur Çevik'in dikkatli bir takipçisinden gelen mesajla fark edilen o anlar "Şeyma zaten fitsin, bu kadarına gerek var mı?" dedirtti tabii.
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Şunu haber yapıp durmayın yeter artık ya.
bence filtre flan yok zaten kasları vardı oturunca gözükmüyor mu zannediyorsunuz