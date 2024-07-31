Torunu Tabutun Başından Ayrılmadı: Yaşam Savaşını Kaybeden Kenan Işık Son Yolcuğuna Uğurlandı!
Torunu Tabutun Başından Ayrılmadı: Yaşam Savaşını Kaybeden Kenan Işık Son Yolcuğuna Uğurlandı!
'Kim Milyoner Olmak İster' ile hafızalarımıza kazınan Kenan Işık 10 yıldır verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz günlerde kaybetti. Aramızdan ayrılan usta oyuncu Ankara'da Karşıyaka mezarlığında son yolculuğuna uğurlanırken cenaze namazını da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
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2014'te yere düşüp başını çarpması sonucu beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık 10 yıldır verdiği yaşam mücadelesini 28 Temmuz günü kaybetti!
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Hayatını kaybeden usta isim anısına geçtiğimiz gün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) büyük bir tören düzenlenmişti.
Başta Işık'ın acılı ailesi ve oyuncu dostları olmak üzere bir çok ünlü ve siyasi isim törendeki yerini almıştı. Sahnede yapılan her konuşma boğazları düğümlemişti.
AKM'de yapılan anma töreninin ardından Kenan Işık'ın Türk bayrağına sarılı haldeki tabutu Ankara Ahmet Hamdi Aksek Camii'ne getirildi.
Törende Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Ankara Valisi Vasip Şahin gibi önemli siyasi isimlerde hazır bulundu.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdığı cenaze namazı öncesi Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, oğulları Ahmet ve Mehmet Işık taziyeleri kabul etti.
İşte o anlar...
Kenan Işık'ı sağlıklı haliyle hiç görmeyen 9 yaşındaki torunu Doruk Işık ise cenazede dedesinin fotoğrafını taşıdı.
Kenan Işık'ın eşi Beril Işık ise defnin Ankara'da olmasının ailenin bir isteği olduğunu açıkladı. Hayat arkadaşını kaybeden Beril Işık, cenaze aracına konulan eşinin tabutuna son kez dokunup "Güle güle" diyerek yürekleri yaktı.
Kenan Işık'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
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