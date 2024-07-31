Torunu Tabutun Başından Ayrılmadı: Yaşam Savaşını Kaybeden Kenan Işık Son Yolcuğuna Uğurlandı!

'Kim Milyoner Olmak İster' ile hafızalarımıza kazınan Kenan Işık 10 yıldır verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz günlerde kaybetti. Aramızdan ayrılan usta oyuncu Ankara'da Karşıyaka mezarlığında son yolculuğuna uğurlanırken cenaze namazını da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.