Usta Son Yolculuğuna Uğurlandı: Kenan Işık'ın Oğlu 10 Yıllık Koma Sürecinin Nasıl Geçtiğini Anlattı
Usta Son Yolculuğuna Uğurlandı: Kenan Işık'ın Oğlu 10 Yıllık Koma Sürecinin Nasıl Geçtiğini Anlattı
29 Temmuz'da hayatını kaybeden usta isim Kenan Işık, Atatürk Kültür Merkezi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Işık'ı yalnız bırakmayan ünlü isimler üzüntülerini, büyük oğlu ise 10 yıllık koma sürecini anlattı...
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2014 yılında saunada düşüp beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıllık koma sürecinin ardından 29 Temmuz'da hayatını kaybetti.
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Usta ismin cenaze töreni geçtiğimiz saatlerde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti ve ailesi başta olmak üzere birçok isim Kenan Işık'ı son yolculuğuna uğurlamak için oradaydı.
Cenaze törenine katılan Zafer Algöz, "Oyuncu olmamızda birinci sebep Kenan Işık'tır. Kenan Işık'ın bize güvenmesi, bizi desteklemesi, onurlandırmasıyla biz oyuncu olduk" dedi.
Tamer Karadağlı, üzüntüsünü "Türk tiyatrosu çok önemli bir değerini kaybetti, uzun süredir zaten çok kötü bir durumdaydı ama ne olursa olsun Türk tiyatrosuna kattığı değerler saymakla bitmez. Yeri çok zor doldurulacak bir abimizdi" diyerek dile getirdi.
Kenan Işık'ın ağabeyi gözyaşlarına zor hakim oldu. "Kenan Işık kadar rol model bir sanatçı daha var mı?" dedi.
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Büyük oğlu Ahmet Işık ise babasının 10 yıllık koma sürecini anlattı. "Onu hayata dahil tutmaya çalıştık, bu kadarmış" dedi.
Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, sevenlerine de sabır diliyoruz. Yolunuz ışıklarla dolu olsun 🙏
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