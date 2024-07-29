Adamın Gözüne Nasıl Kıydın? Mika Raun Kendini Güzelleştirmek İçin Sevgilisini Bir Güzel Harcadı!
Adamın Gözüne Nasıl Kıydın? Mika Raun Kendini Güzelleştirmek İçin Sevgilisini Bir Güzel Harcadı!
Kendisini güzelleştirmek isteyen Mika Raun photoshop'u basınca aylarca pamuklara sarıp sardığı sevgilisinin gözünü kaydırdığını fark etmedi! Sevgilisi Batu'nun gözünün kaydığını gören sosyal medya kullanıcıları da yerinde duramadı tabii...😂
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Cinsiyet geçiş sürecine girdikten sonra yaptırdığı estetikler, değişen yüzü ve sesi bir yana dursun, sürekli bir gizem yarattığı aşk hayatıyla da gündem olan sosyal medya fenomeni Mika Raun'u tanımayanınız yoktur!
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Cinsiyet geçiş sürecini geçtiğimiz aylarda tamamlayan Mika, son zamanlarda dilinden düşürmediği "kocasını" sır gibi saklıyordu biliyorsunuz. Daha önce "kocam" dediği diğer sevgilisini paylaştığında sonu hüsranla bittiğinden, sütten ağzı bir kere yanan Mika, oldukça temkinli davranıyordu.
Ta ki geçtiğimiz ay Batu'sunun yüzünü 40'ı yeni çıkmış bebek edasıyla herkese göstermeye karar verene kadar!
Bugüne dek "kocasını" kendine nasıl bağladığını anlattığı uygulamalı tükürük ritüeli, "biz üst üste gömüleceğiz" ve "elimden gelse kocamın g*tünün deliğinden içeri girerim" açıklamaları, her ikisinin de isimlerini vücuduna kazıması gibi ilginç detaylarla gündeme gelen Mika Raun, bu sefer de bir photoshop fiyaskosuyla gündeme oturdu.
Üstelik bu sefer kendisini değil, "kocasını" yaktı! Kendisini güzelleştirmek için photoshop'u basan Mika Raun, Batu'nun gözünü kaydırdığını fark etmedi. Fotoğrafı o haliyle yayınlayınca da olanlar oldu tabii 😂
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Sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçar mı? 'Eniştenin' gözünün kaydığını fark eden herkes yorumlara koştu! Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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