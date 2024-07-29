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Berna Laçin "İlkokul Sorusu Bu" Diye Küçümseyip Yanlış Cevapladığı Soruyla Dillere Fena Düştü!

Berna Laçin "İlkokul Sorusu Bu" Diye Küçümseyip Yanlış Cevapladığı Soruyla Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 20:04

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Berna Laçin, Twitter'da (X) dolaşan matematik sorusunu 'ilkokul sorusu bu' diyerek küçümsedi fakat cevabı yanlış verdi. Hal böyle olunca, Twitter (X) ahalisinin diline düşmekten de kurtulamadı tabii! 😂

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Ünlü oyuncu ve sunucu Berna Laçin'i tanımayanınız yoktur! Bir döneme damgasını vuran Laçin, şimdilerde sık sık sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Gündemde bir konu varsa da hiç kaçırmıyor!

Ünlü oyuncu ve sunucu Berna Laçin'i tanımayanınız yoktur! Bir döneme damgasını vuran Laçin, şimdilerde sık sık sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Gündemde bir konu varsa da hiç kaçırmıyor!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda omurilik sorunu nedeniyle acil hastaneye kaldırılmış, 9 saat süren çok ağır bir ameliyatın ardından şükür ki sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda omurilik sorunu nedeniyle acil hastaneye kaldırılmış, 9 saat süren çok ağır bir ameliyatın ardından şükür ki sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

Şimdilerde keyfi yerine gelen Berna Laçin, sosyal medyaya da geri döndü! Geçtiğimiz saatlerde yaptığı yorum ise bir miktar dillere düşmesine sebep oldu😂

Şimdilerde keyfi yerine gelen Berna Laçin, sosyal medyaya da geri döndü! Geçtiğimiz saatlerde yaptığı yorum ise bir miktar dillere düşmesine sebep oldu😂

Aşağıda gördüğünüz matematik sorusu için "ilkokul sorusu bu cevap 10 da önüme düşünce bir numarası mı var merak ettim" yorumunda bulunan Laçin'in küçümsediği soruya yanlış cevap verdiği anlaşılınca kahkahalar havada uçuştu.

Aşağıda gördüğünüz matematik sorusu için "ilkokul sorusu bu cevap 10 da önüme düşünce bir numarası mı var merak ettim" yorumunda bulunan Laçin'in küçümsediği soruya yanlış cevap verdiği anlaşılınca kahkahalar havada uçuştu.

Fırsatını kaçırmayan sosyal medya kullanıcıları, doğru cevap nedir ve nasıl bulunur dersini tatlı tatlı verdi! 😂

Fırsatını kaçırmayan sosyal medya kullanıcıları, doğru cevap nedir ve nasıl bulunur dersini tatlı tatlı verdi! 😂
twitter.com
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