Berna Laçin "İlkokul Sorusu Bu" Diye Küçümseyip Yanlış Cevapladığı Soruyla Dillere Fena Düştü!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Berna Laçin, Twitter'da (X) dolaşan matematik sorusunu 'ilkokul sorusu bu' diyerek küçümsedi fakat cevabı yanlış verdi. Hal böyle olunca, Twitter (X) ahalisinin diline düşmekten de kurtulamadı tabii! 😂