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Ex'lerden Birine Dönüş mü Yapıldı? Büyük Konuşma Manifestine Aniden Yükselen Danla Bilic Kafa Karıştırdı!

Ex'lerden Birine Dönüş mü Yapıldı? Büyük Konuşma Manifestine Aniden Yükselen Danla Bilic Kafa Karıştırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 19:06

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Danla Bilic, bu sefer de Twitter (X) üzerinden verdiği manifest dersi ve dersin alt metniyle gündeme oturdu!

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Zaman içerisindeki değişimi, güzelliği ve paylaşımlarıyla sık sık tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Danla Bilic, yalnızca Instagram'ı değil Twitter'ı (X) da oldukça aktif kullanıyor biliyorsunuz. Kimi zaman bir tartışmaya katılıyor, kimi zaman fikir belirtiyor, kimi zaman da tartışmayı kendisi fitilliyor!

Zaman içerisindeki değişimi, güzelliği ve paylaşımlarıyla sık sık tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Danla Bilic, yalnızca Instagram'ı değil Twitter'ı (X) da oldukça aktif kullanıyor biliyorsunuz. Kimi zaman bir tartışmaya katılıyor, kimi zaman fikir belirtiyor, kimi zaman da tartışmayı kendisi fitilliyor!

Özel hayatıyla da düzenli olarak mercek altına alınan Danla'nın en son en yakın arkadaşı Ala Tokel'in izinden gittiği ve aynı onun gibi genç milli futbolcularımızdan biriyle aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı.

Özel hayatıyla da düzenli olarak mercek altına alınan Danla'nın en son en yakın arkadaşı Ala Tokel'in izinden gittiği ve aynı onun gibi genç milli futbolcularımızdan biriyle aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı.

21 yaşındaki milli futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşadığı dedikodularına cevap vermeyen Danla, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda "konuyla ilgili daha sonra konuşacağım söz" diyerek mevzuyu hemencecik kapatmıştı.

21 yaşındaki milli futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşadığı dedikodularına cevap vermeyen Danla, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda "konuyla ilgili daha sonra konuşacağım söz" diyerek mevzuyu hemencecik kapatmıştı.

Şimdi ise Twitter'da verdiği manifest dersiyle kafa karıştırdı! Doğan Alemdar'la aşk yaşadığını varsaydığımız Danla Bilic, "büyük konuşmak kadar iyi çalışan bir manifest şekli yok he" dedi.

Şimdi ise Twitter'da verdiği manifest dersiyle kafa karıştırdı! Doğan Alemdar'la aşk yaşadığını varsaydığımız Danla Bilic, "büyük konuşmak kadar iyi çalışan bir manifest şekli yok he" dedi.

Kendisine karşı çıkması muhtemel spiritüelcilerin de önünü çat diye kesti 😂

Kendisine karşı çıkması muhtemel spiritüelcilerin de önünü çat diye kesti 😂
twitter.com
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Buraya kadar her şey tamamdı ama tweetin devamı geldi... "Ölsem barışmam barıştırır, ölse aramaz aratır, inanın ve buradan devam edin" diyen, aşk hayatını da şu sıralar pek bir gizemli tutan Danla Bilic'in sözleri hem beyin yaktı hem de "acaba ex'lerden birine mi dönüş yaptı da bunu yazdı?" sorusunu akıllara getirdi!😂

Buraya kadar her şey tamamdı ama tweetin devamı geldi... "Ölsem barışmam barıştırır, ölse aramaz aratır, inanın ve buradan devam edin" diyen, aşk hayatını da şu sıralar pek bir gizemli tutan Danla Bilic'in sözleri hem beyin yaktı hem de "acaba ex'lerden birine mi dönüş yaptı da bunu yazdı?" sorusunu akıllara getirdi!😂
twitter.com

Ne diyorsunuz? 'Büyük konuşmak' tutma garantili bir manifest midir? Manifest lügatına eklenebilir mi? Şayet katılıyorsunuz, Danla bize ne anlatmaya çalıştı bilen var mı? Hadi yorumlarda buluşalım!

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