Konserinde Verdiği Tepkiyle "Bir de Bayıl İstersen" Dedirten Hadise Kendisiyle Alay Edenlere Fena Çıkıştı!
Konserinde Verdiği Tepkiyle "Bir de Bayıl İstersen" Dedirten Hadise Kendisiyle Alay Edenlere Fena Çıkıştı!
Geçtiğimiz gün konserinde hayranı sahneye atlamak isteyince korumasıyla çarpışan Hadise'nin verdiği tepki 'abartı' bulunmuştu. Açıklama yapmak için Kıbrıs konserini bekleyen Hadise, kendisiyle alay edenlere sert çıkıştı.
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Şarkıları, sesi, kaydın dayanışması vurguları, kısacası attığı her adım olay olan Hadise, geçtiğimiz günlerde konserinde yaşadığı bir hadiseyle gündeme oturmuştu hatırlarsanız.
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Bodrum'daki konserinde sahneye atlayan bir hayranını durdurmak isteyen koruması Hadise'nin omzuna çarpmış, Hadise de aldığı darbeye tepki göstermişti.
Fakat Hadise'nin tepkisi sosyal medya kullanıcıları tarafından fazla "abartılı" bulundu, hatta alay konusu bile oldu bu ani tepki...
Geçtiğimiz dakikalarda, Hadise'nin dün gece Kıbrıs'ta verdiği konserde seyircileriyle dertleştiği ve kendisiyle alay edenlere de sitem ettiği ortaya çıktı.
"Ben orada bir panik yaşadım. Birden karşınıza birinin çıktığını düşünün. Ki her şey olabilir bu arada bakın hafife alıyoruz bazen." diyen Hadise, sözlerine "ben bu çocuk için bunu demiyorum. Her şey olabilir bana değil, dansçılarıma, herkese, seyirciye de bu olabilir. Ve birden alay konusu oldum ben, çok enteresan. Ne kadar seviyoruz değil mi insanları linçlemeyi? Çocuk bana dokunmadı, korumam geçerken koluma ağır bir şekilde çarptı ki olabilir ve omuzum ağrıdı o an. Ben bunu üstüne inanamadım ya sosyal medya hakikaten artık böyle bir yer mi?" deyip sitem ederek devam etti.
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İşte o anlar:
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