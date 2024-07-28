Yürek Parçaladı: Faik Öztürk, Oğlunu Son Yolculuğuna Uğurlayan Safiye Soyman'ın Anneliğini Anlattı
Yürek Parçaladı: Faik Öztürk, Oğlunu Son Yolculuğuna Uğurlayan Safiye Soyman'ın Anneliğini Anlattı
Safiye Soyman'n yıllardır MS hastalığıyla mücadelen eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti. Evladının vefatıyla sarsılan Safiye Soyman, cenazede gözyaşlarına boğulurken hayat arkadaşı Faik Öztürk Safiye'sinin anneliğini anlattı.
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Geçtiğimiz gün, Safiye Soyman'ın yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz'den acı haber geldi.
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Soyman'ın 13 yaşında görücü usulüyle evlendirildiği Ziya Akaröz'den doğan oğlu Harun'un gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve solunum yetmezliği sebebiyle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yıllardır oğluna bebek gibi bakan ve pamuklara sarıp sarmalayan Safiye Soyman evlat acısıyla yıkıldı. Cenazeden yansıyan görüntüler ise yürekleri dağladı.
İkindi namazına müteakip Bodrum'dan son yolculuğuna uğurlanan Harun Akaröz'ün cenazesinde Safiye Soyman'ın 24 yıllık hayat arkadaşı Faik Öztürk de konuştu.
Safiye'sinin anneliğini anlatan Faik Öztürk, "Harun bu hastalığa yakalandığında doktorlar 5 ay ömür biçti. Safiye onu 7 yıl yaşattı. Evladı için öyle büyük mücadele verdi ki… Bu acıya dayanmak çok zor" açıklamasında bulundu.
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