"Boşanıyorlar" İddiası Bardağı Taşıran Son Damla Oldu: Eda Ece, Dedikoduyu Çıkaranları Allah'a Havale Etti
"Boşanıyorlar" İddiası Bardağı Taşıran Son Damla Oldu: Eda Ece, Dedikoduyu Çıkaranları Allah'a Havale Etti
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Doğallığı ve cana yakınlığıyla öne çıkan güzel oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer'in düğünü geçtiğimiz Haziran'a damgasını vuran magazin olayıydı biliyorsunuz!
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Yıllardır beraberlik yaşayan ve çok da sevilen çiftimiz, kısa bir süre sonra da bebek haberi vermişti!
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, 4 Nisan'da Mina İpek adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. O günden bu yana sosyal medyaya daha Uzak olan Eda Ece, ara sıra anneliğe dair açıklamalarıyla gündeme geldi, kalbimizi de eritti.
Fakat geçtiğimiz saatlerde nereden çıktığı belli olmayan bir iddia atıldı ortaya. Daha önce Buğrahan'a sinirlendiğinde kendisini takipten çıktığını söyleyen Eda Ece'nin takip listesinde eşi bulunamayınca kavga ettikleri ve boşanmaya karar verdikleri dedikodusu dolanmaya başladı.
Eda Ece de Buğrahan Tuncer de iddialara kulak asmadı, saatlerce de tepki vermemişlerdi. Hatta Eda Ece, minik Mina'sıyla bir poz paylaştı.
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Fakat konu yine de kapanmadı. Dedikoduların hızla yayıldığını görünce küplere binen Eda Ece, Bilal Özcan'a konuştu.
İddiayı çıkaranları Allah'a havale ettiğini vurgulayan güzel oyuncu, "Buğra, Instagram kullanmaz. Kapatalı bir ay oldu. Boşanmakla ne ilgisi var? 3 aylık bebeğimiz var. Yaptıkları ayıp ve günah. Mutluyuz, huzurluyuz, bebeğimizi büyütüyoruz." dedi.
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