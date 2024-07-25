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"Boşanıyorlar" İddiası Bardağı Taşıran Son Damla Oldu: Eda Ece, Dedikoduyu Çıkaranları Allah'a Havale Etti

"Boşanıyorlar" İddiası Bardağı Taşıran Son Damla Oldu: Eda Ece, Dedikoduyu Çıkaranları Allah'a Havale Etti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 01:13

Geçtiğimiz saatlerde birbirlerini takiplerinden çıktıkları gerekçesiyle haklarında boşanma dedikoduları çıkan Buğrahan Tuncer ve Eda Ece'den açıklama geldi. Üç ay önce anne olan Eda Ece, iddiayı ortaya bırakanları Allah'a havale etti!

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Doğallığı ve cana yakınlığıyla öne çıkan güzel oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer'in düğünü geçtiğimiz Haziran'a damgasını vuran magazin olayıydı biliyorsunuz!

Doğallığı ve cana yakınlığıyla öne çıkan güzel oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer'in düğünü geçtiğimiz Haziran'a damgasını vuran magazin olayıydı biliyorsunuz!

Yıllardır beraberlik yaşayan ve çok da sevilen çiftimiz, kısa bir süre sonra da bebek haberi vermişti!

Yıllardır beraberlik yaşayan ve çok da sevilen çiftimiz, kısa bir süre sonra da bebek haberi vermişti!

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, 4 Nisan'da Mina İpek adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. O günden bu yana sosyal medyaya daha Uzak olan Eda Ece, ara sıra anneliğe dair açıklamalarıyla gündeme geldi, kalbimizi de eritti.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, 4 Nisan'da Mina İpek adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. O günden bu yana sosyal medyaya daha Uzak olan Eda Ece, ara sıra anneliğe dair açıklamalarıyla gündeme geldi, kalbimizi de eritti.

Fakat geçtiğimiz saatlerde nereden çıktığı belli olmayan bir iddia atıldı ortaya. Daha önce Buğrahan'a sinirlendiğinde kendisini takipten çıktığını söyleyen Eda Ece'nin takip listesinde eşi bulunamayınca kavga ettikleri ve boşanmaya karar verdikleri dedikodusu dolanmaya başladı.

Fakat geçtiğimiz saatlerde nereden çıktığı belli olmayan bir iddia atıldı ortaya. Daha önce Buğrahan'a sinirlendiğinde kendisini takipten çıktığını söyleyen Eda Ece'nin takip listesinde eşi bulunamayınca kavga ettikleri ve boşanmaya karar verdikleri dedikodusu dolanmaya başladı.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Eda Ece de Buğrahan Tuncer de iddialara kulak asmadı, saatlerce de tepki vermemişlerdi. Hatta Eda Ece, minik Mina'sıyla bir poz paylaştı.

Eda Ece de Buğrahan Tuncer de iddialara kulak asmadı, saatlerce de tepki vermemişlerdi. Hatta Eda Ece, minik Mina'sıyla bir poz paylaştı.

O uykusuzluk sembolü dünya tatlısı fotoğrafın detayları da bu yazımızda mevcut:

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Fakat konu yine de kapanmadı. Dedikoduların hızla yayıldığını görünce küplere binen Eda Ece, Bilal Özcan'a konuştu.

Fakat konu yine de kapanmadı. Dedikoduların hızla yayıldığını görünce küplere binen Eda Ece, Bilal Özcan'a konuştu.

İddiayı çıkaranları Allah'a havale ettiğini vurgulayan güzel oyuncu, "Buğra, Instagram kullanmaz. Kapatalı bir ay oldu. Boşanmakla ne ilgisi var? 3 aylık bebeğimiz var. Yaptıkları ayıp ve günah. Mutluyuz, huzurluyuz, bebeğimizi büyütüyoruz." dedi.

İddiayı çıkaranları Allah'a havale ettiğini vurgulayan güzel oyuncu, "Buğra, Instagram kullanmaz. Kapatalı bir ay oldu. Boşanmakla ne ilgisi var? 3 aylık bebeğimiz var. Yaptıkları ayıp ve günah. Mutluyuz, huzurluyuz, bebeğimizi büyütüyoruz." dedi.

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