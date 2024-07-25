"Boşanıyorlar" İddiası Bardağı Taşıran Son Damla Oldu: Eda Ece, Dedikoduyu Çıkaranları Allah'a Havale Etti

Geçtiğimiz saatlerde birbirlerini takiplerinden çıktıkları gerekçesiyle haklarında boşanma dedikoduları çıkan Buğrahan Tuncer ve Eda Ece'den açıklama geldi. Üç ay önce anne olan Eda Ece, iddiayı ortaya bırakanları Allah'a havale etti!