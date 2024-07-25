Kavga mı Ayrılık mı? Sinirlenince Yaptığını Söyleyen Eda Ece Yine Eşi Buğrahan Tuncer'i Takipten Çıktı!

Daha önce de eşi Buğrahan Tuncer'i takip etmeyi bırakan ve bunu sinirlendiği zamanlarda yaptığını söyleyen Eda Ece, yine eşini takip etmeyi bıraktı! Bu kez Buğrahan Tuncer'in hesabını kapatması ise akıllarda soru işareti oluşturdu.