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Kavga mı Ayrılık mı? Sinirlenince Yaptığını Söyleyen Eda Ece Yine Eşi Buğrahan Tuncer'i Takipten Çıktı!

Kavga mı Ayrılık mı? Sinirlenince Yaptığını Söyleyen Eda Ece Yine Eşi Buğrahan Tuncer'i Takipten Çıktı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 08:49

Daha önce de eşi Buğrahan Tuncer'i takip etmeyi bırakan ve bunu sinirlendiği zamanlarda yaptığını söyleyen Eda Ece, yine eşini takip etmeyi bıraktı! Bu kez Buğrahan Tuncer'in hesabını kapatması ise akıllarda soru işareti oluşturdu.

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Birçok başarılı yapımda yer almış fakat en çok Yasak Elma'daki deli dolu Yıldız Argun karakteriyle beğenilen Eda Ece, magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri biliyorsunuz ki!

Birçok başarılı yapımda yer almış fakat en çok Yasak Elma'daki deli dolu Yıldız Argun karakteriyle beğenilen Eda Ece, magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri biliyorsunuz ki!

Yasak Elma dizisinin final yapmasının ardından uzun süredir birlikteliğini devam ettirdiği milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'le dünyaevine giren ünlü oyuncu düğünüyle de çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Yasak Elma dizisinin final yapmasının ardından uzun süredir birlikteliğini devam ettirdiği milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'le dünyaevine giren ünlü oyuncu düğünüyle de çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Ünlü oyuncu düğünden birkaç ay sonra ise hamilelik haberi ile sevenlerini şaşırtmış geçtiğimiz Nisan ayında da kızı Mina İpek Tuncer'i kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu düğünden birkaç ay sonra ise hamilelik haberi ile sevenlerini şaşırtmış geçtiğimiz Nisan ayında da kızı Mina İpek Tuncer'i kucağına almıştı.

Şimdilerde evli, mutlu, çocuklu bir hayat süren Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'e nazar değdi! Geçtiğimiz saatlerde Eda Ece'nin eşi Buğrahan Tuncer'i Instagram'dan takip etmeyi bırakması kafaları karıştırdı.

Şimdilerde evli, mutlu, çocuklu bir hayat süren Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'e nazar değdi! Geçtiğimiz saatlerde Eda Ece'nin eşi Buğrahan Tuncer'i Instagram'dan takip etmeyi bırakması kafaları karıştırdı.

Daha önce de eşini birkaç kez takipten çıkaran Eda Ece, "Buğra içeride oturuyor, sorun yok. Ayrılık haberleri çıktı, çünkü Buğra beni evde delirtti. Ben de onu Instagram'dan çıkardım." açıklamalarında bulunmuş ve bunu sinirlendiğinde hep yaptığını açıklamıştı.

Daha önce de eşini birkaç kez takipten çıkaran Eda Ece, "Buğra içeride oturuyor, sorun yok. Ayrılık haberleri çıktı, çünkü Buğra beni evde delirtti. Ben de onu Instagram'dan çıkardım." açıklamalarında bulunmuş ve bunu sinirlendiğinde hep yaptığını açıklamıştı.
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Çiftin yine kavga mı ettiği yoksa nazara gelip ayrılık kararı mı aldığı ise henüz belirsiz. Ancak bu kez Buğrahan Tuncer'in de Instagram hesabını kapatmış olması akıllarda soru işareti oluşturdu.

Çiftin yine kavga mı ettiği yoksa nazara gelip ayrılık kararı mı aldığı ise henüz belirsiz. Ancak bu kez Buğrahan Tuncer'in de Instagram hesabını kapatmış olması akıllarda soru işareti oluşturdu.

Bakalım ikili arasında ilerleyen günlerde neler olacak!

Bakalım ikili arasında ilerleyen günlerde neler olacak!
twitter.com

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