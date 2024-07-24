Değişimiyle Olay Olan İzel'den Her Pozunda Yanında Olan Hakan Verbiç İçin 'Sadece Arkadaşız' Açıklaması
Değişimiyle Olay Olan İzel'den Her Pozunda Yanında Olan Hakan Verbiç İçin 'Sadece Arkadaşız' Açıklaması
Son dönemde geçirdiği değişim ile gündeme gelen ve Serenay Sarıkaya'ya benzetilen İzel, bu kez açıklamaları ile gündeme geldi. Ünlü isim her pozunda yanında olan Hakan Verbiç için 'sadece arkadaşız' açıklamasında bulundu.
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Bir dönem yüzündeki izler ile gündeme gelen ve bu izlerin sevgilisini en yakın arkadaşı ile yakaladıktan sonra stresten meydana geldiğini açıklayan İzel, son dönemlerde geçirdiği değişim ile gündeme geliyor biliyorsunuz ki.
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Yeni hali ile Serenay Sarıkaya'ya benzetilen ünlü şarkıcının son pozları da sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüş, ünlü şarkıcının filtre mağduru mu olduğu yoksa estetik mi yaptırdığı ise merak konusu olmuştu.
Son dönemde ünlü şarkıcının verdiği her pozda yanında gördüğümüz Hakan Verbiç'in ise İzel'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Hakan Verbiç ile sadece arkadaş olduklarını ve sevgili haberlerinin artık arkadaşlıklarını etkilemeye başladığını açıkladı. Hakan Verbiç için "o benim kardeşim gibi" diyen İzel, artık bu konunun da tamamen kapanmasını istedi.
İşte İzel'in açıklamasının tamamı 👇🏻
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"Sadece" vurgusu varsa sevgilidirler... 🤪🤪🤪
moda oldu galiba sevgiliyken arkadaş olmak😂😂😂😂