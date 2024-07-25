Böylesini Hiç Duymamışsınızdır: Ufuk Beydemir, Eşi İpek Filiz Yazıcı'yı Çileden Çıkaran Fetişini Açıkladı!
Böylesini Hiç Duymamışsınızdır: Ufuk Beydemir, Eşi İpek Filiz Yazıcı'yı Çileden Çıkaran Fetişini Açıkladı!
İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir, Melis İşiten'le Zaten Şov programına konuk oldu. Fetişini anlatan Ufuk Beydemir de o sırada durumdan şikayetçi olmasına rağmen tüm tatlılığını koruyan İpek Filiz Yazıcı da güldürdü!
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Özellikle AŞK 101'deki performansıyla parlayan İpek Filiz Yazıcı ile "Ay Tenli Kadın" şarkısıyla kalbimizi çalan Ufuk Beydemir, 2022 yılında uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar vermişti hatırlarsanız.
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Buram buram aşk kokan pozlarıyla binlerce insanın imrenerek baktığı çiftlerden biri haline gelen ikili, samimi ve doğal halleriyle de hep hayran bırakmayı başardı.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde oldukça tatsız ve yersiz bir meseleyle gündeme gelmişlerdi. Kız kardeşi ve eşinin bir pozunu paylaşan İpek Filiz Yazıcı, alakasız ve hadsiz yorumlarla karşı karşıya kalınca açıklama yapmak zorunda hissetmişti.
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, geçtiğimiz saatlerde Melis İşiten'le Zaten Şov programının konuğu oldu.
Program boyunca kahkahalar atan aşıkların deli divane halleri yüzlere koca bir tebessüm yerleştirirken, Ufuk Beydemir'in açıkladığı tuhaf fetişi ve eşi İpek Filiz Yazıcı'nın fetişine tepkisi resmen kahkaha attırdı!
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Böylesini hiç duymadığınıza eminiz, gitar fetişi olduğunu açıklayan Ufuk Beydemir, "karım gitarlarımı sağa sola bırakmama izin vermiyor, gitar fetişim var" dedi ve sonra eşine dönüp "ama bak bayadır almıyorum" itirafında bulundu.
Eşinin "bayadır almıyorum"dan kastının 4 ay olduğunu söyleyen İpek Filiz Yazıcı ise "Bir şeyleri götürüyor bir şeyler getiriyor, sonra götürdüğü şeyleri geri getiriyor. Mesela gitarı satıyor, üç ay sonra o gitarı özlediği için geri satın alabilir" açıklamasında bulundu. Ufuk Beydemir ise "rüyalarıma giriyor" dedi...
İşte o anlar 😂
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