Böylesini Hiç Duymamışsınızdır: Ufuk Beydemir, Eşi İpek Filiz Yazıcı'yı Çileden Çıkaran Fetişini Açıkladı!

İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir, Melis İşiten'le Zaten Şov programına konuk oldu. Fetişini anlatan Ufuk Beydemir de o sırada durumdan şikayetçi olmasına rağmen tüm tatlılığını koruyan İpek Filiz Yazıcı da güldürdü!