Kocası Ufuk Beydemir ve Kız Kardeşinin Pozunu Yanlış Yorumlayıp Hadsizlik Edenlere İpek Filiz Yazıcı'dan Ders!
Kocası Ufuk Beydemir ve Kız Kardeşinin Pozunu Yanlış Yorumlayıp Hadsizlik Edenlere İpek Filiz Yazıcı'dan Ders!
Geçtiğimiz günlerde kocası Ufuk Beydemir ve kız kardeşinin bir pozunu paylaşıp yersiz yorumlara maruz kalan İpek Filiz Yazıcı, @muhabironline'dan Akif Yaman'a konuştu. Konuyla ilgili konuşmak istemediğini söylese de hadsizlik yapan sosyal medya kullanıcılarına seslenmeden edemedi.
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AŞK 101 dizisindeki performansıyla parlayan İpek Filiz Yazıcı ve "Ay Tenli Kadın" şarkısıyla kalbimizi çalan Ufuk Beydemir, 2022 yılında evlenmişti.
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O günden bu yana buram buram aşk kokan pozları ve samimi halleriyle sık sık gündeme gelen çiftimiz, geçtiğimiz günlerde tatlarını epey kaçıran bir konuyla gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşi ile eşi Ufuk Beydemir'in bir pozunu paylaşan İpek Filiz Yazıcı'ya yersiz yorumlar gelmiş, kendisi açıklama yapmak zorunda kalmıştı.
Kaçıranlar için kimilerinin olay yaratmasına ve "baldız tehlikeli işler peşinde" yorumunu yanlış anlamasına sebep olan fotoğrafı şöyle bırakalım 👇
Şimdi gelelim Yazıcı'nın haklı isyanına... Geçtiğimiz saatlerde bir markanın lansmanında görüntülenen İpek Filiz Yazıcı, yine aynı sorularla karşı karşıya kalınca rahatsız oldu.
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@muhabironline'dan Akif Yaman'a konuşan Yazıcı, konuyla ilgili konuşmak istemediğini söylediyse de ailesini eleştiren ve hadsiz yorumlarda bulunanlara hitaben "Tatsız ve çok ayıp" demeden edemedi.
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