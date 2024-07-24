Kocası Ufuk Beydemir ve Kız Kardeşinin Pozunu Yanlış Yorumlayıp Hadsizlik Edenlere İpek Filiz Yazıcı'dan Ders!

Geçtiğimiz günlerde kocası Ufuk Beydemir ve kız kardeşinin bir pozunu paylaşıp yersiz yorumlara maruz kalan İpek Filiz Yazıcı, @muhabironline'dan Akif Yaman'a konuştu. Konuyla ilgili konuşmak istemediğini söylese de hadsizlik yapan sosyal medya kullanıcılarına seslenmeden edemedi.