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Hem Sıcak Hem Sinir Bastı: Konserin Ortasında Kafası Atan Yıldız Tilbe, Korumasına Elbisesini Kestirdi!

Hem Sıcak Hem Sinir Bastı: Konserin Ortasında Kafası Atan Yıldız Tilbe, Korumasına Elbisesini Kestirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 21:21

Deli dolu halleri ve kendine has tarzıyla sık sık gündem olan Yıldız Tilbe'ye Çeşme'deki konserde hem sinir hem sıcak bastı! Korumasını çağırıp elbisesini kestiren Tilbe'nin halleri yine güldürmeyi başardı.

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90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, unutulmaz şarkılarıyla gönlümüzde taht kurmuş Yıldız Tilbe'yi uçuk kaçık hareketleri ve deli dolu halleriyle tanıyoruz!

90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, unutulmaz şarkılarıyla gönlümüzde taht kurmuş Yıldız Tilbe'yi uçuk kaçık hareketleri ve deli dolu halleriyle tanıyoruz!

Bir sonraki hamlesinin ne olacağını hemen hemen hiçbir zaman kestiremediğimiz, dobralığına da fazlasıyla alıştığımız Yıldız Tilbe, dün gece Çeşme'de konser verdi.

Bir sonraki hamlesinin ne olacağını hemen hemen hiçbir zaman kestiremediğimiz, dobralığına da fazlasıyla alıştığımız Yıldız Tilbe, dün gece Çeşme'de konser verdi.

Gündeme oturan detay ise birden hem sıcak hem sinir basan Yıldız Tilbe'nin korumasını çağırarak elbisesini kestirmesi oldu...

Gündeme oturan detay ise birden hem sıcak hem sinir basan Yıldız Tilbe'nin korumasını çağırarak elbisesini kestirmesi oldu...

İşte o anlar:

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