Boşandıktan Hemen Sonra Yeni Aşkını Göze Sokan Onur Atilla'nın Nez'e 'Sürprizi' Yapmacık Bulundu!
Boşandıktan Hemen Sonra Yeni Aşkını Göze Sokan Onur Atilla'nın Nez'e 'Sürprizi' Yapmacık Bulundu!
Boşandıktan 20 gün sonra Nez'le yaşadığı aşkı cümle aleme duyuran Onur Atilla, bu sefer de Nez'in katıldığı radyo programında yaptığı 'sürprizle' gündeme oturdu.
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Gündem son birkaç haftadır Onur Atilla ve Nez'le çalkalanıyor biliyorsunuz. Kısa bir özet geçmek gerekirse, 45 kilo birden verip bambaşka bir görünüme kavuşmasıyla gündeme oturan Atilla, geçtiğimiz günlerde 10 yıllık eşiyle boşanma kararı aldıklarını açıklamış hemen akabinde de Nez'le aşkını cümle aleme ilan etmişti.
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İkilinin aşk pozları gündeme bomba gibi oturmuş, boşanma ve yeni aşka yelken açma bu kadar peş peşe olunca sosyal medya kullanıcılarından "evliliği Nez bitirmiş" yorumları gecikmedi tabii.
Hem Onur Atilla hem Nez aşkın sonradan başladığını söyleyerek ortada ihanet gibi bir durum olmadığını söylediyse de Onur Atilla'nın eşi farklı açıklamalarda bulundu.
Tam gaz devam eden aşktan hemen hemen her gün yeni pozlar gelirken, Onur Atilla ve Nez Demir bu sefer de bir radyo programındaki sohbetiyle gündeme oturdu.
Bir radyo programına katılan Nez'e canlı yayında sürpriz yapan Onur Atilla, aniden sohbete dahil oldu. İkilinin arasında geçen "çocuğum" muhabbeti ve genel halleri yapmacık ve sevimsiz bulundu. Kararı size bırakıyoruz, buyurun işte o anlar:
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