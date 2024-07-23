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Sevgilisine Kıyamadı: Hakan Kurtaş, Sette Kaza Geçiren Biricik Aşkı Birce Akalay'ı Yalnız Bırakmadı!

Sevgilisine Kıyamadı: Hakan Kurtaş, Sette Kaza Geçiren Biricik Aşkı Birce Akalay'ı Yalnız Bırakmadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 11:33

Birce Akalay, Mezarlık dizisinin ikinci sezon çekimlerinde kaza geçirdi. Biricik aşkı Hakan Kurtaş, kendisini yalnız bırakmadı, hemen yanına koştu.

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Asaleti, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Birce Akalay'ı tanımayanınız ve hatta artırıyoruz, sevmeyeniniz yoktur!

Asaleti, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Birce Akalay'ı tanımayanınız ve hatta artırıyoruz, sevmeyeniniz yoktur!

Sıcakkanlılığıyla öne çıkan Akalay, son zamanlarda meslektaşı Hakan Kurtaş'la yaşadığı deli dolu aşkla gündemde biliyorsunuz.

Sıcakkanlılığıyla öne çıkan Akalay, son zamanlarda meslektaşı Hakan Kurtaş'la yaşadığı deli dolu aşkla gündemde biliyorsunuz.

Herkesin birbirine inanılmaz yakıştırdığı çift, verdikleri her pozla görüntülendikleri her yerde kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Herkesin birbirine inanılmaz yakıştırdığı çift, verdikleri her pozla görüntülendikleri her yerde kendine hayran bırakmayı başarıyor.

En son Kuş Uçuşu'yla izlediğimiz Birce Akalay, şimdilerde Mezarlık dizisinin ikinci sezon çekimlerinde. Geçtiğimiz saatlerde ise endişelendiren bir haber geldi kendisinden!

En son Kuş Uçuşu'yla izlediğimiz Birce Akalay, şimdilerde Mezarlık dizisinin ikinci sezon çekimlerinde. Geçtiğimiz saatlerde ise endişelendiren bir haber geldi kendisinden!

Akalay, sette kaza geçirdi ve hastanelik oldu! Biricik aşkı Hakan Kurtaş da acile koştu tabii. İkili birlikte hastaneden çıkarken görüntülendi!

Akalay, sette kaza geçirdi ve hastanelik oldu! Biricik aşkı Hakan Kurtaş da acile koştu tabii. İkili birlikte hastaneden çıkarken görüntülendi!

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