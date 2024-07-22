Koşun Kaynana Konuştu: Mert Demir'in Annesi 'Müstakbel Gelini' Serenay Sarıkaya'yı Yere Göğe Sığdıramadı!
Koşun Kaynana Konuştu: Mert Demir'in Annesi 'Müstakbel Gelini' Serenay Sarıkaya'yı Yere Göğe Sığdıramadı!
Aylardır gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya & Mert Demir aşkını ilk kez Demir'in annesi yorumladı! Tüm alçakgönüllüğüyle Serenay'ı öven anne, evlilik sorularına da cevap verdi. 'Keşke herkesin kaynanası böyle olsa' dedirtti!
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Aylardır gündemimizde Serenay Sarıkaya ve yeni aşkı, Antidepresan şarkısıyla milyonların gönlünde taht kuran Mert Demir var biliyorsunuz.
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Kimilerinin tamamen PR ilişkisi diye direttiği aşk, kimilerine de oldukça sempatik geliyor. Eleştiriler yoğunlukta, orası kesin fakat bu durum ikilinin umrunda mı? Gram değil!
Belki denk gelmişsinizdir, en son Serenay Sarıkaya deli divane aşık hallerle, Mert Demir tişörtü giyip sevdiceğinin konserine gittiğinde olay olmuş, "ay cidden aşık galiba" dedirtmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda, bu koca aşkla ilgili bomba bir gelişme yaşandı! Hani bir sonraki aşamaya geçtiler derler ya öyleli.
Mert Demir'in annesi 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülendi. Önce oğlunun kariyerinin iki günlük olmadığını, 12 senenin emeğini izlediğini söyleyen anne müstakbel gelini hakkında da konuştu! Sarıkaya için "Çok sıcakkanlı cici bir kız" diyen anne, "onlar mutlu ben de mutluyum" dedi.
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Bu kadarla da kalmadı. Serenay Sarıkaya'yla daha önce de görüştüklerini söyleyen anne, tüm alçakgönüllüsüyle "ikisi birlikte mutlu bana söz yok" dedi. Ardından evlilik soruları için de "bunları bana sormayın, o onların bileceği iş ilişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler" açıklamasında bulundu! E herkese böyle kaynana lazım valla ne diyelim 🧿
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