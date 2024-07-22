Koşun Kaynana Konuştu: Mert Demir'in Annesi 'Müstakbel Gelini' Serenay Sarıkaya'yı Yere Göğe Sığdıramadı!

Aylardır gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya & Mert Demir aşkını ilk kez Demir'in annesi yorumladı! Tüm alçakgönüllüğüyle Serenay'ı öven anne, evlilik sorularına da cevap verdi. 'Keşke herkesin kaynanası böyle olsa' dedirtti!