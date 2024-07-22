Süperstar da Tepki Gösterdi: Ajda Pekkan'dan Sokak Hayvanları Yasasına "Akıl Tutulması" Vurgusu!

Gündemden düşmek bilmeyen sokak hayvanları yasasına Sezen Aksu, Yonca Evcimik, Hande Erçel ve nicelerinin ardından bir tepki de Süperstar'dan geldi. Ajda Pekkan, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren ve TBMMBaşkanlığına sunulan kanun teklifine 'akıl tutulması' vurgusu yaptı.