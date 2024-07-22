Süperstar da Tepki Gösterdi: Ajda Pekkan'dan Sokak Hayvanları Yasasına "Akıl Tutulması" Vurgusu!
Süperstar da Tepki Gösterdi: Ajda Pekkan'dan Sokak Hayvanları Yasasına "Akıl Tutulması" Vurgusu!
Gündemden düşmek bilmeyen sokak hayvanları yasasına Sezen Aksu, Yonca Evcimik, Hande Erçel ve nicelerinin ardından bir tepki de Süperstar'dan geldi. Ajda Pekkan, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren ve TBMMBaşkanlığına sunulan kanun teklifine 'akıl tutulması' vurgusu yaptı.
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Türkiye'nin gündemi günlerdir Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle çalkalanıyor biliyorsunuz...
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Tartışma yaratan yasa teklifi, özellikle sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması için yerel yönetimlere yetki verilmesini kapsadığından büyük tepki çekmişti.
Belki gösterilen tepki, belki de başka bir şey yasadan "ötanazi ve uyutmanın" çıkarılmasına sebep oldu bilemiyoruz ama iyi ki de oldu. Süreç boyunca, tepki gösterenler arasında birçok ünlü isim vardı. Son olarak Ajda Pekkan da ses çıkarıp tepki gösterenler arasına katıldı.
Hayvanlara düşkünlüğüyle öne çıkan Süperstar, sözlerine "Akıl tutulması yaşanıyor ülkede. Biz kedilerle, köpeklerle büyüdük. Onlarla empati yaptık" diyerek başladı.
"Bizleri zelzeleden kim kurtaracaktı? Onlar kurtardılar. Hiçbir hayvan kendisini rahatsız etmedikçe saldırmıyor" diyerek tepki gösterdi.
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