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Sokak Hayvanları Yasa Tasarısında Geri Adım: Ötanazi/Uyutma Olmayacak

Sokak Hayvanları Yasa Tasarısında Geri Adım: Ötanazi/Uyutma Olmayacak

Ötenazi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 17:47

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanları için olan yasa teklifini görüşmek için bugün yeniden toplandı. Ötanazi kelimesi komisyon görüşmelerinde yasadan çıkarıldı. Yasada ötanazi kelimesi artık kullanılmayacak.

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini ele almak için bugün tekrar bir araya geldi. Toplantı esnasında tansiyon yükseldi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini ele almak için bugün tekrar bir araya geldi. Toplantı esnasında tansiyon yükseldi.

AK Parti, sokak hayvanlarıyla ilgili tekliften uyutma ve ötanazi maddesini geri çekiyor. Kanun teklifinden "ötanazi" kelimesi çıkarılacak ve yerine "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9. Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır." ifadesi eklenecek.

AK Parti, sokak hayvanlarıyla ilgili tekliften uyutma ve ötanazi maddesini geri çekiyor. Kanun teklifinden "ötanazi" kelimesi çıkarılacak ve yerine "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9. Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır." ifadesi eklenecek.

Hayvanları uyutma yetkisi ve kararı belediyelerde değil, veteriner hekimlerde olacak.

Hayvanları uyutma yetkisi ve kararı belediyelerde değil, veteriner hekimlerde olacak.

Komisyon görüşmelerinde ötanazi kelimesi yasadan çıkarıldı. Yasada ötanazi kelimesi kullanılmayacak, bunun yerine veterinerlik yasasına atıfta bulunulacak.

Komisyon görüşmelerinde ötanazi kelimesi yasadan çıkarıldı. Yasada ötanazi kelimesi kullanılmayacak, bunun yerine veterinerlik yasasına atıfta bulunulacak.

O maddenin detayları ise şu şekilde👇

O maddenin detayları ise şu şekilde👇
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