Sokak Hayvanları Yasa Tasarısında Geri Adım: Ötanazi/Uyutma Olmayacak
Sokak Hayvanları Yasa Tasarısında Geri Adım: Ötanazi/Uyutma Olmayacak
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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini ele almak için bugün tekrar bir araya geldi. Toplantı esnasında tansiyon yükseldi.
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AK Parti, sokak hayvanlarıyla ilgili tekliften uyutma ve ötanazi maddesini geri çekiyor. Kanun teklifinden "ötanazi" kelimesi çıkarılacak ve yerine "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9. Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır." ifadesi eklenecek.
Hayvanları uyutma yetkisi ve kararı belediyelerde değil, veteriner hekimlerde olacak.
Komisyon görüşmelerinde ötanazi kelimesi yasadan çıkarıldı. Yasada ötanazi kelimesi kullanılmayacak, bunun yerine veterinerlik yasasına atıfta bulunulacak.
O maddenin detayları ise şu şekilde👇
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