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Ayşe Hatun Önal, Sokak Hayvanları Yasasına Tepkisini Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır’ı Hedef Alarak Gösterdi

Ayşe Hatun Önal, Sokak Hayvanları Yasasına Tepkisini Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır’ı Hedef Alarak Gösterdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.05.2024 - 23:22

Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal, AK Parti'nin sokak köpeklerinin toplandıktan 1 ay sonra barınaklarda uyutulmasını içeren yasa teklifine Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ı hedef alarak tepki gösterdi.

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Eski Miss Turkey güzeli, bir dönemin uçuk şarkılarıyla popüler ismi Ayşe Hatun Önal, uzun bir zamandır müzik piyasasında değil.

Eski Miss Turkey güzeli, bir dönemin uçuk şarkılarıyla popüler ismi Ayşe Hatun Önal, uzun bir zamandır müzik piyasasında değil.

Belki denk gelmişsinizdir, kariyerinden ziyade enteresan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Ayşe Hatun Önal, en son oyuncu Selin Demiratar'ın 2020'de evlendiği iş insanı Mehmet Ali Çebi'yle paylaştığı pozlara düştüğü "kocam" notuyla gündeme oturmuştu.

Belki denk gelmişsinizdir, kariyerinden ziyade enteresan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Ayşe Hatun Önal, en son oyuncu Selin Demiratar'ın 2020'de evlendiği iş insanı Mehmet Ali Çebi'yle paylaştığı pozlara düştüğü "kocam" notuyla gündeme oturmuştu.

Başkasının eşine yönelik "kocam" paylaşımının ardından kimileri Ayşe Hatun Önal'ın mental sağlığının iyi olmadığını belirtti kimileri de keyfinin gayet yerinde olduğunu savundu.

Başkasının eşine yönelik "kocam" paylaşımının ardından kimileri Ayşe Hatun Önal'ın mental sağlığının iyi olmadığını belirtti kimileri de keyfinin gayet yerinde olduğunu savundu.

Olaydan sonra sessizliğini koruyan ve kabuğuna çekilen Ayşe Hatun Önal, geçtiğimiz dakikalarda AK Parti'nin sokak köpeklerinin toplandıktan 1 ay sonra barınaklarda uyutulmasını içeren yasa teklifine tepki gösterdiği paylaşımlarda bulundu.

Olaydan sonra sessizliğini koruyan ve kabuğuna çekilen Ayşe Hatun Önal, geçtiğimiz dakikalarda AK Parti'nin sokak köpeklerinin toplandıktan 1 ay sonra barınaklarda uyutulmasını içeren yasa teklifine tepki gösterdiği paylaşımlarda bulundu.

Fakat tepkisini Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ı hedef alarak gösterdi. 👇

Fakat tepkisini Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ı hedef alarak gösterdi. 👇

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