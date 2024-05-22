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Seda Sayan Bu Sefer İkisini de Yaktı: Safiye Soyman ve Bülent Ersoy Hakkında Mide Bulandıran Makyaj İtirafı!

Seda Sayan Bu Sefer İkisini de Yaktı: Safiye Soyman ve Bülent Ersoy Hakkında Mide Bulandıran Makyaj İtirafı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.05.2024 - 21:03

Ortalığı karıştırması ve dobra açıklamalarıyla ünlü Seda Sayan, bu sefer de yakın dostları Bülent Ersoy ve Safiye Soyman hakkında şoke edici, biraz da mide bulandırıcı bir itirafta bulundu! 🙈

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Sabahların sultanı, ülkenin en ikonik isimlerinden biri olan Seda Sayan, her şeyiyle gündem olan, gündem kalmayı da seven isimlerden biliyorsunuz!

Sabahların sultanı, ülkenin en ikonik isimlerinden biri olan Seda Sayan, her şeyiyle gündem olan, gündem kalmayı da seven isimlerden biliyorsunuz!

Üstelik Seda bacımız, yalnızca sesi, koserleri, estetikleri ve yıllardır her sabah ekranımızda oluşuyla değil dobra açıklamaları ve ani çıkışlarıyla da epey meşhur!

Üstelik Seda bacımız, yalnızca sesi, koserleri, estetikleri ve yıllardır her sabah ekranımızda oluşuyla değil dobra açıklamaları ve ani çıkışlarıyla da epey meşhur!

Geçtiğimiz saatlerde de yine yaptı yapacağını kendisi! Sabahların Sultanı'nda konuğu Ayşe'ye kirpiklerini çıkarmadığı için takılan Seda Sayan, konuyu Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'a bağladı!

Geçtiğimiz saatlerde de yine yaptı yapacağını kendisi! Sabahların Sultanı'nda konuğu Ayşe'ye kirpiklerini çıkarmadığı için takılan Seda Sayan, konuyu Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'a bağladı!

Daha önce Dünya Güzellerim programlarıyla beraber izlediğimiz ve her diyaloguna bittiğimiz Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın makyaj alışkanlıklarından söz eden Seda Sayan bomba bir itirafta bulundu.

Daha önce Dünya Güzellerim programlarıyla beraber izlediğimiz ve her diyaloguna bittiğimiz Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın makyaj alışkanlıklarından söz eden Seda Sayan bomba bir itirafta bulundu.

"Sen de yoksa hiç ellemedin mi makyajını Safiye Soyman gbi?" diyen Seda bacı, "Safiye'ye kirpiği takıyorsun, makyajı yapıyorsun bir hafta o makyaj duruyor yüzünde. Bülent Ersoy falan 15 gün rekoru var onun. Böyle duruyorlar 15 gün makyaj silmeden!" açıklamasında bulundu.

"Sen de yoksa hiç ellemedin mi makyajını Safiye Soyman gbi?" diyen Seda bacı, "Safiye'ye kirpiği takıyorsun, makyajı yapıyorsun bir hafta o makyaj duruyor yüzünde. Bülent Ersoy falan 15 gün rekoru var onun. Böyle duruyorlar 15 gün makyaj silmeden!" açıklamasında bulundu.
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15 gün makyaja dokunmamak da ne diyelim... Enteresan! İşte o anlar 😂

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