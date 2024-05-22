Sahne Öncesi Rahatlamak İçin Ne Yaptığını Söylemeye Çekinen Uraz Kaygılaroğlu'nun Cevabını Masaya Yatırıyoruz

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. İbrahim Selim'in 'sahne öncesi rahatlamak için yaptığın saçma bir şey var mı?' sorusu karşısında çekinen Kaygılaroğlu'nun üstü kapalı cevabı kafaları karıştırdı 😂