Sahne Öncesi Rahatlamak İçin Ne Yaptığını Söylemeye Çekinen Uraz Kaygılaroğlu'nun Cevabını Masaya Yatırıyoruz
Sahne Öncesi Rahatlamak İçin Ne Yaptığını Söylemeye Çekinen Uraz Kaygılaroğlu'nun Cevabını Masaya Yatırıyoruz
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. İbrahim Selim'in 'sahne öncesi rahatlamak için yaptığın saçma bir şey var mı?' sorusu karşısında çekinen Kaygılaroğlu'nun üstü kapalı cevabı kafaları karıştırdı 😂
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Hayatımıza Pis Yedili dizisiyle giren, o günden bu yanada Sefirin Kızı, Sakla Beni, Eltilerin Savaşı ve Erşan Kuneri gibi birçok başarılı projede yer alan Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuğunun yanında sempatik ve karizmatik halleriyle de öne çıkıyor biliyorsunuz.
Belki denk gelmişsinizdir, Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılmış, programdan kesitler de sosyal medyada hızla yayılmıştı.
Birkaç saat önce, aynı programdan bir başka bölüm dikkatleri üzerine çekti! İbrahim Selim, Kaygılaroğlu'na sahneden önce rahatlamak için yaptığı saçma bir şey olup olmadığını sordu.
Kaygılaroğlu ise "Var ama İbrahim bunu burada sana açıklayamacağım" diyerek cevap verdi. buraya kadar da her şey normaldi zaten!
İşler Uraz Kaygılaroğlu, meseleye imalı göndermeler yapmaya başlayınca karıştı! "Her seferinde yapıyorum yani, özelim kalsın istiyorum bu" diyerek detay veren Kaygılaroğlu'na İbrahim Selim tarafından parlak "heyecan çişi" fikri sunuldu. Kaygılaroğlu ise "Çiş olsa iyi diyorum!" demeyi tercih etti. 😂
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Biz bir şey anlamadık! 😜 Yorum sizde! İşte o anlar:
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ilk günden şu Uraz 'a karşı hiç olumlu bakamıyorum çok gevşek değersiz bir imajı var bende oluşan.
Tmm attırıyorsn anladk.. birde gizem yapıyor amk:)
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