Yükselen Yükselene: Hanımcı Erkekleri Seksi Bulduğunu Söyleyen Danla Bilic'in Talipleri DM Kutusuna Koştu!
Yükselen Yükselene: Hanımcı Erkekleri Seksi Bulduğunu Söyleyen Danla Bilic'in Talipleri DM Kutusuna Koştu!
Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Danla Bilic, hanımcı erkekleri seksi bulduğunu söylemişti. Programı izleyen talipleri, Danla'nın DM kutusuna koştu!
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Zaman içerisindeki değişimi, güzelliği ve paylaşımlarıyla çok konuşulan, sosyal medya fenomenliği konseptinin de öncülerinden olan Danla Bilic, dobralığıyla öne çıkan isimlerden biliyorsunuz!
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in "Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri" programına konuk olmuştu kendisi.
Her bir detayı ayrı olay olan programa Danla'nın "hanımcı erkekler bana çok seksi geliyor" açıklaması damga vurmuştu.
Hanımcı erkek açıklaması hızla yayıldı tabii! Danla'nın sözleri taliplerinin DM kutusuna koşmasına sebep oldu 😂
Birkaç saat önce kendisine gelen mesajların birkaçını Instagram hikayesinde paylaşan Danla Bilic, taliplerine "beyler bitmek bilmeyen desteğiniz için teşekkür ederim, eyvallah iyi ki varsınız!" diyerek seslendi! 😂
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Ahahhaha bir tane sahte kız hesabı açsam bak foto koymayı geç isim sadece bunlar gelir bunlarda ay herkes beni beğeniyor ilgileniyor ben çok güzelim 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️😅 Devamını Gör
Tespit gibi tespit 👌😉