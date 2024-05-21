Zeynep Sever Demirel'le Boşanma Dedikodularını Yalanlayan Volkan Demirel'den Kafa Karıştıran Manidar Gönderme!
Zeynep Sever Demirel'le Boşanma Dedikodularını Yalanlayan Volkan Demirel'den Kafa Karıştıran Manidar Gönderme!
Yıllardır herkesin imrendiği ve bayılarak takip ettiği Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'in boşanacağı iddia edilmişti. İddiaları jet hızıyla yalanlayan Volkan Demirel'den bu sefer de manidar bir paylaşım geldi!
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Fenerbahçe'nin eski efsane kalecisi, Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da tüm gözleri üzerine toplayan isimlerden biri biliyorsunuz!
2010 yılında Zeynep Sever Demirel'le dünyaevine giren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'e düşkünlüğünü bilmeyen yok.
O kadar ki hem çizdikleri mutlu aile tablosuyla hem de birbirlerine duydukları büyük aşkla sık sık gündem olan çift, uzun yıllardır sosyal medyanın en imrenilen ilişkisini yaşıyor.
Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in boşanma kararı aldığı iddiaları ortaya atılmış, ortalık epey bir karışmıştı.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın boşanmasının ardından bir gol de Demirel çiftinden mi yiyeceğiz diye düşünürken Volkan bey konuya hızlıca dahil olmuştu.
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Volkan Demirel, boşanma dedikodularından zerre hoşlanmamış olacak ki hızını alamadı. Geçtiğimiz saatlerde, Instagram hesabından bu sefer de manidar bir paylaşımda bulundu!
Kara kedisi Peri'yi, Melis Fis'in coverladığı Serdar Ortaç şarkısıyla paylaşan Volkan Demirel, "kara kedi gireceğine aramıza seni şöyle alalım, otur yakınımıza" dedi!
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