Bir Döndü Pir Döndü: Sepetini Takıp "Markete" Çıkan Şeyma Subaşı'nın Gecelikten Hallice Kombini Dillere Düştü!
Bir Döndü Pir Döndü: Sepetini Takıp "Markete" Çıkan Şeyma Subaşı'nın Gecelikten Hallice Kombini Dillere Düştü!
Yeniden gezip tozup partilemeye karar veren Şeyma Subaşı, bu sefer de Ibiza'dan poz verdi. Sepetini koluna takıp marketin önünde salına salına yürüyen Subaşı, tüm gözlerine üzerine topladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayatımıza Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşk sebebiyle giren Şeyma Subaşı, o günden beri gündemden düşmedi biliyorsunuz.
Boşanmalarının üstünden epey zaman geçse de Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla daima adından söz ettirmeyi başardı. En son Meedo'suyla yaptığı ikinci evlilik de yürümeyince kendini yeniden her gün başka ülke gezmeye ve partilemeye adayan Subaşı, gündeme yine geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla oturdu.
Bir markayla işbirliği için çektiği videoda gecelikten hallice kıpkırmızı saten bir elbise giyen, kolunda sepeti yüksek topuklularıyla yürüyen Şeyma Subaşı'nın "market" temalı paylaşımı dillere fena düştü! Bir de hiç huyu olmadığı halde Türkçe yazdığı caption vardı tabii; "Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna!"
Buyurun, önce olay yaratan o videoyu beraber izleyelim:
Sonra da kim ne demiş ona bakalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın