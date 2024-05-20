Birce Akalay'dan Cannes'a Giden Ünlüleri Çıplaklıkla Eleştiren Dermancıoğlu'na Buram Buram Asalet Kokan Cevap
Birce Akalay'dan Cannes'a Giden Ünlüleri Çıplaklıkla Eleştiren Dermancıoğlu'na Buram Buram Asalet Kokan Cevap
Bir davette görüntülenen Birce Akalay'a Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden ünlüler hakkındaki sert eleştirisi soruldu. Kendisi de Cannes'a giden Akalay'dan buram buram asalet kokan cevap gecikmedi...
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Geçtiğimiz günlerde, bu sene 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılarak ülkemizi temsil eden ünlüler biri de güzel oyuncu Birce Akalay'dı biliyorsunuz.
Bu sene katılan herkesin kombini bir şekilde eleştiriye maruz kalırken en çok beğenilen, hem asil hem de zarif bulunan kombin Akalay'ınki olmuştu.
Fakat belki denk gelmişsinizdir, Cannes güzellerinin kombinlerini tek eleştiren sosyal medya kullanıcıları olmamıştı. Konuya Esra Dermancıoğlu dahil olmuş, Cannes'da ülkeyi temsil edenleri epey ağır bir dille eleştirerek "çıplaklıktan" vurmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen Birce Akalay, her zamanki zarafetiyle muhabirlerle sohbet etti.
Önce yeni aşkı Hakan Kurtaş ve Serenay Sarıkaya'yla başrolde aldığı dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti hakkında konuşan Birce Akalay, sonra da Esra Dermancıoğlu'nun Cannes yorumuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
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"Esra Dermancıoğlu'nun tepkisi" denildiği anda "Ay hiç konuşmayalım, çok ayıp" diyen Birce Akalay, istifini hiç bozmadı, tüm zarifliğini koruyarak "Hiç yorum yapmak istemiyorum, çok ayıp buluyorum. Çok polemik, olur gereksiz olur. Ben sevmem böyle şeyleri biliyorsunuz. O yüzden yorum yapmak istemiyorum, ayıp buluyorum sadece" dedi.
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Oy nası asil, nası asil. Asalet var dünyada ayrıca, hı hı.
Asalet nerede tam olarak?