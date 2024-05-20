Dans Ederken Kendini Paralayan Selen Görgüzel'in Eleştirilere Karşı Yaptığı Klişe Savunma Dillere Fena Düştü!

Geçtiğimiz günlerde konserinde yaptığı ilginç dansla yine ve yeniden tüm gözleri üzerine toplayan Selen Görgüzel, Aramızda Kalmasın'a konuk oldu. Dansına gelen eleştirilerle ilgili konuşan Görgüzel'in klişe savunması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti!