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Dans Ederken Kendini Paralayan Selen Görgüzel'in Eleştirilere Karşı Yaptığı Klişe Savunma Dillere Fena Düştü!

Dans Ederken Kendini Paralayan Selen Görgüzel'in Eleştirilere Karşı Yaptığı Klişe Savunma Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
20.05.2024 - 20:39

Geçtiğimiz günlerde konserinde yaptığı ilginç dansla yine ve yeniden tüm gözleri üzerine toplayan Selen Görgüzel, Aramızda Kalmasın'a konuk oldu. Dansına gelen eleştirilerle ilgili konuşan Görgüzel'in klişe savunması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti!

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2014'te Hamdi Alkan'la evlenerek hayatımıza giren Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliğini 2022'de sonlandırıp önce oyunculuğa, sonra da şarkıcılığa soyundu. E magazinin de yakinen takip ettiği isimlerden biri haline geldi...

2014'te Hamdi Alkan'la evlenerek hayatımıza giren Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliğini 2022'de sonlandırıp önce oyunculuğa, sonra da şarkıcılığa soyundu. E magazinin de yakinen takip ettiği isimlerden biri haline geldi...

Daha önce "yüze erkek menisi sürmek" ve "taze sağılmış anne sütü içmek" gibi enteresan bakım önerilerinde bulunan Görgüzel, en son ani bir kararla yaptırdığı yüz gerdirme ameliyatıyla gündeme gelmişti.

Daha önce "yüze erkek menisi sürmek" ve "taze sağılmış anne sütü içmek" gibi enteresan bakım önerilerinde bulunan Görgüzel, en son ani bir kararla yaptırdığı yüz gerdirme ameliyatıyla gündeme gelmişti.

Fakat tüm bunlar bir yana, Selen Görgüzel'in sahne dansları hep olay oldu. Dans etmeyi bir türlü beceremediği düşünülen Selen Görgüzel, her seferinde topa tutuldu ama ilginç danslarından da hiç vazgeçmedi.

Fakat tüm bunlar bir yana, Selen Görgüzel'in sahne dansları hep olay oldu. Dans etmeyi bir türlü beceremediği düşünülen Selen Görgüzel, her seferinde topa tutuldu ama ilginç danslarından da hiç vazgeçmedi.

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce de tuhaf dansıyla gündem olmuş, sosyal medya kullanıcılarının hem tepkisini çekmiş hem de alay konusu olmuştu. Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Bugün Aramızda Kalmasın programına konuk olan Selen Görgüzel, son dansına gelen tepkilere canlı yayında cevap verdi.

Bugün Aramızda Kalmasın programına konuk olan Selen Görgüzel, son dansına gelen tepkilere canlı yayında cevap verdi.

Görüntünün sakil olduğunu kabul eden Görgüzel, "Ben dansçı değilim ki" savunmasında bulunup, "Şarkı söylerken dans edebilen varsa alnından öpeceğim" çıkışında bulundu.

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Yorumlar da gecikmedi tabii. Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!

Yorumlar da gecikmedi tabii. Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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