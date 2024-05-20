Esra Dermancıoğlu'ndan Sonra Ahu Sungur'dan da Cannes'da Ülkemizi Temsil Eden Güzellere Ağır Eleştiri Geldi!

Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde her sene olduğu gibi birçok ünlü isim ülkemizi kırmızı halıda temsil etti. Kimilerinin kombinleri inanılmaz beğenildi, kimilerininki topa tutuldu. Fakat geçtiğimiz saatlerde, meseleye Cannes'a gitmeyen başka ünlüler de dahil olmaya başladı. İlk tepki Esra Dermancıoğlu'ndan gelmişti, bu sefer de Ahu Sungur Cannes güzellerine manidar göndermelerde bulundu.