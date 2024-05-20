Esra Dermancıoğlu'ndan Sonra Ahu Sungur'dan da Cannes'da Ülkemizi Temsil Eden Güzellere Ağır Eleştiri Geldi!
Esra Dermancıoğlu'ndan Sonra Ahu Sungur'dan da Cannes'da Ülkemizi Temsil Eden Güzellere Ağır Eleştiri Geldi!
Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde her sene olduğu gibi birçok ünlü isim ülkemizi kırmızı halıda temsil etti. Kimilerinin kombinleri inanılmaz beğenildi, kimilerininki topa tutuldu. Fakat geçtiğimiz saatlerde, meseleye Cannes'a gitmeyen başka ünlüler de dahil olmaya başladı. İlk tepki Esra Dermancıoğlu'ndan gelmişti, bu sefer de Ahu Sungur Cannes güzellerine manidar göndermelerde bulundu.
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Günlerdir gündemimizde bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali var biliyorsunuz. Her sene, yılın bu zamanlarında sevdiğimiz ünlü isimleri kırmızı halıda izliyor, kombinlerini de bir güzel analiz ediyoruz biliyorsunuz.
Bu sene Hande Erçel, Pınar Deniz, Birce Atalay, Meryem Uzerli ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin katıldığı festivalde odağımız elbette yine kombinlerindeydi! Kiminin kombini çok beğenilirken, kimininki de topa tutuldu. Fakat günün sonunda ülkeyi temsil ettikleri için gurur duyduk!
Geçtiğimiz saatlerde, ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes güzellerinin kombinlerine bir eleştiri gelmişti. Dil bilen birinin orada olmasının daha doğru olacağını ve hatta kendisinin orada olması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Esra Dermancıoğlu, "çıplaklıktan" rahatsızlığını dile getirmişti.
Esra Dermancıoğlu'nun ardından Cannes'da ülkemizi temsil eden isimlere bir eleştiri de Sihirli Annem'deki Avni'yi canlandıran Suat Sungur'un eşi ve meslektaşı Ahu Sungur'dan geldi.
Sungur, önce oyunculuk ve ünlülük arasındaki farkı anlatarak oyunculuk dersi verdi. "Oyunculuk, yarı çıplak kendini sergileme ve kim daha güzel ve ünlü yarışı değildir, mesleğim kıymetlidir" dedi.
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Ardından seksapalitenin ne olduğunu anlattı. "Şu an etrafıma baktığımda çoğunlukla sadece yarı çıplak bir durum görüyorum. Yanındakinin durumuna göre vaziyet alan bir yarı çıplaklık, zerafetten uzak... Çig..." açıklamasında bulundu.
Son olarak da meselenin Cannes olmadığını iddia etti, "melese çok uzun zamandır mesleğimin geldiği durum" diyerek hem sitem etti hem de yeni meslektaşlarının tümüne sert çıkıştı.
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