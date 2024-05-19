Kafayı Fena Taktı: Demet Akalın, Bu Sefer de Hande Erçel'in Cannes Tarzını Yerden Yere Vurdu!
Kafayı Fena Taktı: Demet Akalın, Bu Sefer de Hande Erçel'in Cannes Tarzını Yerden Yere Vurdu!
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde fırtınalar estiren Hande Erçel'i diline doladı. Daha önce de Erçel'i beğenmediğini belirten Akalın'ın yorumu 'kafayı fena taktı' dedirtti.
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Ülkemizde oyunculuk performansı en çok tartışılan, kimileri tarafından inanılmaz beğenilirken, kimilerinin de sert eleştirisine maruz kalan Hande Erçel, yaklaşık iki yıldır her şey bir kenara Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündemde biliyorsunuz.
Fakat son birkaç gündür konumuz farklı! Malumunuz Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne bir mücevher markasının onur konuğu olarak katıldı.
Kırmızı halıda ülkeyi temsil eden kırmızılar içindeki Hande Erçel'in kombini herkesten tam not almadı belki ama sosyal medyayı ikiye böldüğü kesindi!
Biraz gecikmeli oldu ama Erçel'in Cannes tarzına bir yorum da Demet Akalın'dan geldi...
Demet Akalın'ın Hande Erçel'den pek hoşlanmadığını aylar önce anlamıştık hatırlarsanız. "Hayatınız bir film olsa kim başrolde olsun isterdin?" sorusuna Jess Molho'dan "Hande Erçel de olabilir" yorumu gelince, Demo keskin bir dille Hande'yi istemediğini belirtmişti.
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Demo, kafayı Hande'ye fena takmış olacak ki sevenlerinin bayıldığı Cannes kombinine de yorum yapmadan geçemedi. Hande Erçel için "N'olmuş bu kıza ya? Çökmüş" diyen Akalın, fanlar tarafından topa tutulunca paylaşımını sildi...
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