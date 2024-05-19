Zengin Edebiyatı mı Fobi mi? Koca Statta Milyonlara Konser Veren Yalın'ın Korkusu Dillere Fena Düştü!
Zengin Edebiyatı mı Fobi mi? Koca Statta Milyonlara Konser Veren Yalın'ın Korkusu Dillere Fena Düştü!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
31 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda meslekteki 20. yılını kutlamaya hazırlanan Yalın, Hürriyet Kelebek'e röportaj verdi. Ünlü şarkıcının 'fobisi' dillere fena düştü!
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2004 çıkışlı Ellerine Sağlık adlı albümüyle hayatımıza giren, o günden beri de her şarkısıyla kalbimizde başka bir yer edinen Yalın, özel hayatıyla hemen hemen hiç gündeme gelmeyen isimlerden biliyorsunuz.
Her konserinde binlerce insanı bir araya toplayıp, inanılmaz gecelere imza atması ve her Pazar gelenek haline gelmiş Yalın şarkısı videosunu bırakması dışında hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor kendisi.
Şimdilerde kariyerinin 20'nci yılını 31 Mayıs akşamı Beşiktaş Stadyumu’nda vereceği konserle kutlamaya hazırlanan ve biletleri de takır takır tükenen Yalın, bu sefer kırk yılın başında yaptığı açıklamayla dillere düşmüş durumda... 😂
Normalde hayatına dair detay vermesine alışık olmadığımız Yalın, geçtiğimiz saatlerde Hürriyet Kelebek'e röportaj verdi. İyi ki dediklerinden keşkelerine, çocuk düşünüp düşünmediğinden 20. yıl konserine birçok açıklamada bulunan ünlü şarkıcı "kalabalıklarda duramıyorum, asansör ve metroya binemiyorum" sözleriyle sosyal medya kullanıcılarının gözüne battı...🙈
Gelin, Yalın'da anksiyete yaratan kalabalığa ve metro asansör itirafına gelen tepkilere beraber bakalım! 👇
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Makarası bir yana Yalın'ı seviyoruz elbette ama tıka basa dolu konserlere imza atmış biri olarak bu açıklama da biraz talihsiz olmuş sanki... Ünlülerimiz dillere düşmeye çok müsait biliyorsunuz, olan da olmuş! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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