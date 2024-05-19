37 Kiloya Düşüp Anoreksiya Teşhisiyle Çıkan Nihal Candan, Kilo Alırsa Cezaevine Geri mi Dönecek?
37 Kiloya Düşüp Anoreksiya Teşhisiyle Çıkan Nihal Candan, Kilo Alırsa Cezaevine Geri mi Dönecek?
Kaynak: https://halktv.com.tr/magazin/nihal-c...
CNN Türk'e konuşan hukukçu Yurdal Kılıçer, anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın durumunu değerlendirdi. Kılıçer, Nihal Candan'ın kilo alması durumunda cezaevine geri dönme ihtimali olup olmadığı sorularını cevapladı!
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İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan Candan kardeşler, o günden bu yana enteresan pozları ve paylaşımları sebebiyle gündemden bir an olsun düşmedi.
Ultra lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken Polatlardan kısa bir süre sonra, Nihal ve Bahar Candan da dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.
Yaklaşık 5.5 aydır cezaevinde olan Nihal Candan hakkında geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme yaşanmış, anoreksiya hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya düştüğü gerekçesiyle tahliyesine karar verilmişti.
Tahliye olduktan sonra dışarıdaki ilk gününü ailesiyle geçiren Nihal Candan'ın ikinci gün kendisini sokağa atıp kuaföre gitmesi, ardından peş peşe röportajlar verip sürekli dışarıda görüntülenmesi tepki toplamıştı.
Haliyle, sosyal medyada her ne kadar bir rahatsızlık yaşıyor olsa da şimdilerde keyfi pek bir yerinde gözüken Nihal Cadan, "Bir insan zayıflayınca cezaevinden çıkabiliyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.
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Hukukçu Yurdal Kılıçer, konuya dair CNN Türk'e konuştu, Nihal Candan'ın kilo alması durumunda cezaevine dönme ihtimalinin olup olmadığına açıklık getirdi.
Kılıçer ayrıca, kanunda herhangi bir kilo sınırı ya da belirli bir hastalık koşulu olmadığını belirtti ve asıl kıstasın cezaevinde kalmasının şahısta hayati tehlikeye yol açabilecek olması olduğunu vurguladı.
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