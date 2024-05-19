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37 Kiloya Düşüp Anoreksiya Teşhisiyle Çıkan Nihal Candan, Kilo Alırsa Cezaevine Geri mi Dönecek?

37 Kiloya Düşüp Anoreksiya Teşhisiyle Çıkan Nihal Candan, Kilo Alırsa Cezaevine Geri mi Dönecek?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
19.05.2024 - 11:48

CNN Türk'e konuşan hukukçu Yurdal Kılıçer, anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın durumunu değerlendirdi. Kılıçer, Nihal Candan'ın kilo alması durumunda cezaevine geri dönme ihtimali olup olmadığı sorularını cevapladı!

Kaynak: https://halktv.com.tr/magazin/nihal-c...
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İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan Candan kardeşler, o günden bu yana enteresan pozları ve paylaşımları sebebiyle gündemden bir an olsun düşmedi.

İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan Candan kardeşler, o günden bu yana enteresan pozları ve paylaşımları sebebiyle gündemden bir an olsun düşmedi.

Ultra lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken Polatlardan kısa bir süre sonra, Nihal ve Bahar Candan da dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Ultra lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken Polatlardan kısa bir süre sonra, Nihal ve Bahar Candan da dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık 5.5 aydır cezaevinde olan Nihal Candan hakkında geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme yaşanmış, anoreksiya hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya düştüğü gerekçesiyle tahliyesine karar verilmişti.

Yaklaşık 5.5 aydır cezaevinde olan Nihal Candan hakkında geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme yaşanmış, anoreksiya hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya düştüğü gerekçesiyle tahliyesine karar verilmişti.

Tahliye olduktan sonra dışarıdaki ilk gününü ailesiyle geçiren Nihal Candan'ın ikinci gün kendisini sokağa atıp kuaföre gitmesi, ardından peş peşe röportajlar verip sürekli dışarıda görüntülenmesi tepki toplamıştı.

Tahliye olduktan sonra dışarıdaki ilk gününü ailesiyle geçiren Nihal Candan'ın ikinci gün kendisini sokağa atıp kuaföre gitmesi, ardından peş peşe röportajlar verip sürekli dışarıda görüntülenmesi tepki toplamıştı.

Haliyle, sosyal medyada her ne kadar bir rahatsızlık yaşıyor olsa da şimdilerde keyfi pek bir yerinde gözüken Nihal Cadan, "Bir insan zayıflayınca cezaevinden çıkabiliyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Haliyle, sosyal medyada her ne kadar bir rahatsızlık yaşıyor olsa da şimdilerde keyfi pek bir yerinde gözüken Nihal Cadan, "Bir insan zayıflayınca cezaevinden çıkabiliyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.
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Hukukçu Yurdal Kılıçer, konuya dair CNN Türk'e konuştu, Nihal Candan'ın kilo alması durumunda cezaevine dönme ihtimalinin olup olmadığına açıklık getirdi.

Hukukçu Yurdal Kılıçer, konuya dair CNN Türk'e konuştu, Nihal Candan'ın kilo alması durumunda cezaevine dönme ihtimalinin olup olmadığına açıklık getirdi.

Kılıçer, 'Tekrar tutuklanma ya da cezaevine konulmasına engel bir durum değil. Adli tıp raporunda kişinin sağlık durumunun kontrol edilebileceği süre belirlenebilir. Mesela üç ayda bir adli tıpa sevk edilip, sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun olup olmadığına dair tekrar karar verilebilir. Her halükarda da kanuna göre yılda bir yeniden adli tıp kurumunda rapor alınıp sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun hale gelip gelmediği kontrol edilecek zaten. Eğer şartları cezaevi koşullarını kaldırabilecek hale gelmişse, her an mahkeme tarafından tutuklama kararı verilebilir.' açıklamasında bulundu.

Kılıçer ayrıca, kanunda herhangi bir kilo sınırı ya da belirli bir hastalık koşulu olmadığını belirtti ve asıl kıstasın cezaevinde kalmasının şahısta hayati tehlikeye yol açabilecek olması olduğunu vurguladı.

Kılıçer ayrıca, kanunda herhangi bir kilo sınırı ya da belirli bir hastalık koşulu olmadığını belirtti ve asıl kıstasın cezaevinde kalmasının şahısta hayati tehlikeye yol açabilecek olması olduğunu vurguladı.

'Nihal Candan, cezaevindeki koşullara adapte olamadığından aşırı kilo vermiş. Bu da kendisi için hayati tehlike arz edecek boyuta gelmiş ve durum adli tıp tarafından tespit edilmiş. Tahliye kararı bu yüzden verilmiş' diyen Kılıçer, 'Eğer sağlığını toparlayıp, cezaevi şartlarına uygun hale gelirse; tekrar tutuklanmasında bir engel yok.' ifadelerini kullandı.

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