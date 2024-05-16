Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Linç Arası Kız Dayanışması: Hande Erçel'in Cannes Kombinini Gören Afra Saraçoğlu Tepkisiz Kalamadı!

Linç Arası Kız Dayanışması: Hande Erçel'in Cannes Kombinini Gören Afra Saraçoğlu Tepkisiz Kalamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
17.05.2024 - 00:53

Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak katılan Hande Erçel'in kombini sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Afra Saraçoğlu da Hande Erçel'in güzelliği karşısında tepkisiz kalamadı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son dönemlerde mesleğinden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündem olan Hande Erçel, magazinin ve sosyal medyanın en merak ettiği en çok da diline düşürdüğü isimlerden biri biliyorsunuz.

Son dönemlerde mesleğinden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündem olan Hande Erçel, magazinin ve sosyal medyanın en merak ettiği en çok da diline düşürdüğü isimlerden biri biliyorsunuz.

Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne bir takı markasının onur konuğu olarak çağırılan Erçel, birkaç gündür Cannes'da olmasına rağmen kırmızı halı fotoğrafı geçtiğimiz saatlerde gelmişi hatırlarsanız.

Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne bir takı markasının onur konuğu olarak çağırılan Erçel, birkaç gündür Cannes'da olmasına rağmen kırmızı halı fotoğrafı geçtiğimiz saatlerde gelmişi hatırlarsanız.

Kimileri Hande Erçel'in elbisesini hediye paketine benzetip eleştirirken kimiler de adeta bir peri gibi gözüktüğünü savunmuş, kendisini yerlere göklere sığdıramamıştı.

Kimileri Hande Erçel'in elbisesini hediye paketine benzetip eleştirirken kimiler de adeta bir peri gibi gözüktüğünü savunmuş, kendisini yerlere göklere sığdıramamıştı.

Kaçıranlar için Hande Erçel'in Cannes kombini seçimine gelen yorumlardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Yine de Hande'nin Cannes çıkarması büyük olay oldu tabii! Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen fotoğraflara bir yorum da Afra Saraçoğlu'ndan geldi.

Yine de Hande'nin Cannes çıkarması büyük olay oldu tabii! Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen fotoğraflara bir yorum da Afra Saraçoğlu'ndan geldi.

Birbirlerinin en büyük rakibi gözüken iki güzel kadının yedikleri onca lincin içinde birbirlerine yaptığı dayanışma "size helal olsun!" dedirtti.

Birbirlerinin en büyük rakibi gözüken iki güzel kadının yedikleri onca lincin içinde birbirlerine yaptığı dayanışma "size helal olsun!" dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Afra Saraçoğlu, Hande Erçel'i paylaşan @timelessmag'in gönderisinin altına "Çok çok iyi" yazıp kalp bırakınca, Hande'den de kalpler gecikmedi!

Afra Saraçoğlu, Hande Erçel'i paylaşan @timelessmag'in gönderisinin altına "Çok çok iyi" yazıp kalp bırakınca, Hande'den de kalpler gecikmedi!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ezgi

kadınlar bir birinin yurdu olmalı, çok takdir ettim