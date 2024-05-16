Linç Arası Kız Dayanışması: Hande Erçel'in Cannes Kombinini Gören Afra Saraçoğlu Tepkisiz Kalamadı!
Linç Arası Kız Dayanışması: Hande Erçel'in Cannes Kombinini Gören Afra Saraçoğlu Tepkisiz Kalamadı!
Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak katılan Hande Erçel'in kombini sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Afra Saraçoğlu da Hande Erçel'in güzelliği karşısında tepkisiz kalamadı!
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Son dönemlerde mesleğinden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündem olan Hande Erçel, magazinin ve sosyal medyanın en merak ettiği en çok da diline düşürdüğü isimlerden biri biliyorsunuz.
Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne bir takı markasının onur konuğu olarak çağırılan Erçel, birkaç gündür Cannes'da olmasına rağmen kırmızı halı fotoğrafı geçtiğimiz saatlerde gelmişi hatırlarsanız.
Kimileri Hande Erçel'in elbisesini hediye paketine benzetip eleştirirken kimiler de adeta bir peri gibi gözüktüğünü savunmuş, kendisini yerlere göklere sığdıramamıştı.
Yine de Hande'nin Cannes çıkarması büyük olay oldu tabii! Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen fotoğraflara bir yorum da Afra Saraçoğlu'ndan geldi.
Birbirlerinin en büyük rakibi gözüken iki güzel kadının yedikleri onca lincin içinde birbirlerine yaptığı dayanışma "size helal olsun!" dedirtti.
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Afra Saraçoğlu, Hande Erçel'i paylaşan @timelessmag'in gönderisinin altına "Çok çok iyi" yazıp kalp bırakınca, Hande'den de kalpler gecikmedi!
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kadınlar bir birinin yurdu olmalı, çok takdir ettim