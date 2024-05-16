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Romantizmin Öldüğü O An: Alişan'dan Eşi Buse Varol'a "Keşke Hiç Vermeseydin" Dedirten Hediye!

Romantizmin Öldüğü O An: Alişan'dan Eşi Buse Varol'a "Keşke Hiç Vermeseydin" Dedirten Hediye!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
16.05.2024 - 23:17

Son dönemlerde açıklamaları ve mutlu aile tablosuyla dikkat çeken Alişan, bu sefer de müthiş romantizm anlayışıyla gündeme oturdu...

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Ünlü şarkıcı Alişan özel hayatı, kariyeri ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri biliyorsunuz!

Ünlü şarkıcı Alişan özel hayatı, kariyeri ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri biliyorsunuz!

2018 yılında Buse Varol'la evlenen Alişan, birkaç badirenin ardından iki çocuğuyla mutlu ve huzurlu evliliğine devam ediyor.

2018 yılında Buse Varol'la evlenen Alişan, birkaç badirenin ardından iki çocuğuyla mutlu ve huzurlu evliliğine devam ediyor.

Şimdi gündeme düşmüş olmasının sebebi ise müthiş romantizm anlayışı! Buse Varol, geçtiğimiz saatlerde Alişan'ın kendisine yaptığı "düşünceli" sürprizi paylaştı.

Şimdi gündeme düşmüş olmasının sebebi ise müthiş romantizm anlayışı! Buse Varol, geçtiğimiz saatlerde Alişan'ın kendisine yaptığı "düşünceli" sürprizi paylaştı.

Alişan'ın büyük bir gizemle içeri girip arkasından sarımsak çıkarması "Aman Allah böyle romantizm evlerden uzak" dedirtti... İşte o anlar:

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ozzymandias

Elinde bi tomar taş.k tutuyor gibi.. çok romantik amk..