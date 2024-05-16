Elini Dekoltesinden Bir Türlü Çekemeyen Pınar Deniz'in Serenay Sarıkaya Tarzı Pozları Dillere Fena Düştü!
Elini Dekoltesinden Bir Türlü Çekemeyen Pınar Deniz'in Serenay Sarıkaya Tarzı Pozları Dillere Fena Düştü!
Bu yıl 77.'si gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'nde boy gösteren Pınar Deniz'in hazırlık sürecinde verdiği pozlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Üç sezondur Yargı dizisindeki "Ceylin" karakteriyle ortalığı sallayan Pınar Deniz, hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden.
Şimdilerde, 2022 yılının Temmuz ayında aşk yaşadığını ilan ettiği Kaan Yıldırım'la yaz düğünü hazırlığında olan Pınar Deniz, son birkaç gündür bu yıl 77.'si gerçekleştiren Cannes Film Festivali'nde!
Mutlaka denk gelmişsinizdir, bir dondurma markasının onur konuğu olarak Cannes kırmızı halısında yürüyen güzel oyuncu geçtiğimiz saatlerde kıyafetiyle tüm gözleri üzerine çekmişti.
Birkaç saat önce Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Afra Saraçoğlu ve nicelerinin saç makyajını yapan sanatçı Önder Tiryaki, Pınar Deniz'in hazırlık sürecini paylaştı.
Pınar Deniz'in hali tavrı ve pozları Serenay Sarıkaya'ya benzetilirken, kombinini gayet güzel taşıyorken dekoltesini sürekli tutuyor olması da gözlerden kaçmadı.
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Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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