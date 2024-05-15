Ödül Alınca Gaza Gelen Kemal Doğulu'dan Daha Önce Kriz Yaşayan Mabel Matiz ve Reynmen'e Olay Gönderme!
Ödül Alınca Gaza Gelen Kemal Doğulu'dan Daha Önce Kriz Yaşayan Mabel Matiz ve Reynmen'e Olay Gönderme!
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Kemal Doğulu, bir gecede ödül aldı. Ödül konuşmasını yaparken hızını alamayan modacı, daha önce ödüllerine yaptıkları muameleyle dikkat çeken Reynmen ve Mabel Matiz'i hedef aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kadir Doğulu'nun kardeşi, bir dönemin moda yarışmalarının aranan yüzü modacı Kemal Doğulu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur.
Şimdilerde eskiye oranla çok daha gözden uzak olan Kemal Doğulu, son zamanlarda katıldığı programlarda ve Nişantaşı sokaklarında dolaşırken yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.
Bu açıklamalardan biri de Mabel Matiz ve Reynmen'in aldığı ödüllere yaptığı muameleyle ilgiliydi, belki denk gelmişsinizdir. Doğulu, Reynmen'in ödülünü çöpe atmasına, Mabel Matiz'in de satışa çıkarmasına oldukça sert çıkmış, "Hayırdır yemezler" demişti.
Geçtiğimiz saatlerde, Müzikonair Medya ve Sanat Ödülleri'nde En iyi Erkek Modacı ödülünü alan Kemal Doğulu ödül konuşmasında yine bu meseleyi gündeme getirdi, olay bir göndermede bulundu...
Reynmen ve Mabel Matiz'i ima eden Doğulu, "İnşallah bu organizasyon kadim bir organizasyona dönüşür. Bir söz vermek isterim. Önümüzdeki yıllarda bu ödüllerden bir tanesini alamazsam şayet, çöpe atmayacağım veya internette satışa çıkarmayacağım” açıklamasında bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın