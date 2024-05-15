Ödül Alınca Gaza Gelen Kemal Doğulu'dan Daha Önce Kriz Yaşayan Mabel Matiz ve Reynmen'e Olay Gönderme!

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Kemal Doğulu, bir gecede ödül aldı. Ödül konuşmasını yaparken hızını alamayan modacı, daha önce ödüllerine yaptıkları muameleyle dikkat çeken Reynmen ve Mabel Matiz'i hedef aldı!