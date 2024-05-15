Nasip Olur mu Be? İstanbul Boğazı'nda "Seni Yerler" Dinleyen Adam Yalı Balkonunda Sezen Aksu'yla Karşılaştı!

Minik Serçe, 16 Ocak 2016'da verdiği konserde '40 yılı tamamladık Allahın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor' açıklamasında bulunarak bir daha sahne almayacağını söylemişti.