Nasip Olur mu Be? İstanbul Boğazı'nda "Seni Yerler" Dinleyen Adam Yalı Balkonunda Sezen Aksu'yla Karşılaştı!
Nasip Olur mu Be? İstanbul Boğazı'nda "Seni Yerler" Dinleyen Adam Yalı Balkonunda Sezen Aksu'yla Karşılaştı!
İstanbul Boğazı'nda son ses Sezen Aksu'nun 'Seni Yerler' şarkısını dinleyen adam, yalısının balkonunda Sezen Aksu'nun ta kendisiyle karşılaştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1970'lerden ber hayatımızda olan Minik Serçe'miz, unutulmaz şarkıların efsanevi ismi Sezen Aksu, 2016 yılında sahneleri bıraktı biliyorsunuz.
Minik serçenin 8 sene önce sahnelere vedasına hiçbirimiz inanmak istemedik ama sözünden dönmedi... O günden beri hasret hep daha çok büyüdü, şarkıları her sene daha çok dinlendi. Geçtiğimiz saatlerde ise "yok artık" dedirten bir olay yaşandı...
İstanbul Boğazı'nda çıktığı turda son ses Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını dinleyen adam, yalısının balkonundan boğazı seyreden Sezen Aksu'nun ta kendisiyle karşılaştı!
Gelin, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da şöyle bir hayatı sorgulatan anları kimler nasıl yorumlamış görelim...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın